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Bijna 14 jaar cel voor jeugdvriend Taghi voor rol bij liquidaties

De 47-jarige Jaouad W. is maandag door de rechtbank veroordeeld tot een gevangenisstraf van dertien jaar en acht maanden cel in een onderzoek naar vijf onderwereldmoorden gepleegd tussen 2011 en 2014. Het Openbaar Ministerie had een levenslange celstraf geëist. De rechtbank komt tot een veel lagere straf omdat zij W. gedeeltelijk heeft vrijgesproken. Ook moest zij rekening houden met een eerder aan W. opgelegde celstraf in een aanverwant onderzoek. De rechtbank achtte een rol van W. bij twee van de vijf liquidaties bewezen.

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W. staat te boek als een jeugdvriend en vertrouweling van Ridouan Taghi; volgens het Openbaar Ministerie is hij een onmisbare schakel geweest in diens moordorganisatie.

De zaak draait om de liquidatie van twee mannen (47 en 53) bij een hotel in Houten in 2011, om de moord op een 22-jarige en een 38-jarige man in 2014 in Amersfoort en de liquidatie van een man (68) in het Brabantse Steenbergen, datzelfde jaar.

Diverse moorden

De rechtbank acht bewezen dat W. medeplichtig is geweest aan de moord op de 22-jarige Mohammed Alarasi. Hij werd op 20 januari 2014 in Amersfoort doodgeschoten. W. heeft zich in de dagen voor de moord beziggehouden met voorverkenningen en observaties op het slachtoffer. Ook is W. medeplichtig geweest aan de moord op de 68-jarige Rinus Moerer in Steenbergen, aldus de rechtbank, door soortgelijk voorwerk te doen.

De rechtbank sprak W. vrij van de moorden op Pieter Vos (47) en Jaap Zillig (53); zij werden op 23 december 2011 op een parkeerplaats bij een hotel in Houten geliquideerd. Ook volgde er vrijspraak voor betrokkenheid bij de moord op Samir Jabli (38), die op 1 december in Amersfoort werd geliquideerd.

Eerdere veroordeling

W. werd in 2019 veroordeeld tot dertien jaar cel voor zijn rol in een grote wapenzaak. Hij zou lid zijn geweest van de criminele groepering die werkte voor Taghi en zich bezighield met het voorbereiden van moorden. W. werd in februari 2024 aangehouden in zijn cel, een paar weken voordat zijn straf erop zat.

Voor de door de rechtbank bewezen feiten in de zaak rond de vijf onderwereldmoorden had W. maximaal 26 jaar en acht maanden kunnen krijgen. Omdat hij die feiten heeft gepleegd vóór zijn eerdere veroordeling, moet de rechtbank de eerder opgelegde straf van dertien jaar aftrekken van het strafmaximum. Dat schrijft de wet voor. Daarmee blijft het maximum beperkt tot dertien jaar en acht maanden. Een kortere straf dan dat doet volgens de rechtbank geen recht aan de ernst van de door W. gepleegde misdrijven.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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