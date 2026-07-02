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PVV’er Martin Bosma verwacht niets van verbod op vuurwerk: ‘Het wordt overal verkocht en zwaar, zwaarder, zwaarst’

Een landelijk verbod op vuurwerk? Dat heeft geen zin, vindt PVV’er en oud-Kamervoorzitter Martin Bosma. Hij ging gisteravond in Nieuws van de Dag in op het kabinetsbesluit.

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Het landelijk verbod op vuurwerk voor consumenten is komende jaarwisseling van kracht. Alleen georganiseerde vuurwerkshows mogen nog plaatsvinden. Staatssecretaris Annet Bertram (Milieu, CDA) heeft formeel het besluit genomen dat de wet bekrachtigt. De Tweede Kamer stemde al in 2025 in met een landelijk verbod op initiatief van PRO en Partij voor de Dieren.

Voordat het verbod definitief in kon gaan, moest de staatssecretaris nog een aantal dingen regelen, zoals compensatie voor vuurwerkhandelaren en de mogelijkheid om gezamenlijk vuurwerk af te steken. Dat is nu gebeurd. EenVandaag hield eind vorig jaar al een onderzoek onder 28.000 deelnemers over het vuurwerk van komende jaarwisseling. Zes op de tien gaat in de nacht naar 2027 ‘dan maar illegaal vuurwerk afsteken’, was toen de uitkomst.

‘Het probleem is natuurlijk illegaal vuurwerk’

In Nieuws van de Dag gingen economie-deskundige Martin Visser (De Telegraaf), opiniemaker Shashi Roopram, boerin Annemarie Koekoek en PVV-Kamerlid Martin Bosma gisteren op het vuurwerkverbod in. Je hoort de vier in de video hierboven. Laatstgenoemde vindt vuurwerk op zich niet zo’n probleem: „Het probleem is natuurlijk illegaal vuurwerk, dat hebben we ook weer gezien bij dit WK (voetbal, red.).” Na beelden van rellen zegt Bosma: „Sommige mensen kunnen zich niet beheersen en ik weet niet welke invloed een vuurwerkverbod hierop heeft.”

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‘Het wordt aan alle kanten verkocht’

Martin Bosma verwacht het harde knalspul en siervuurwerk gewoon te koop blijft. „Je haalt het in het buitenland, maar ik denk dat je het ook gewoon in allerlei duistere cafés op industrieterreinen kunt kopen.” De politicus zag afgelopen oud en nieuw in zijn woonplaats Amsterdam, waar vuurwerk al verboden was, een enorme hoeveelheid geknal. „Ik kan me niet voorstellen dat al die mensen voor hun pijlen allemaal in de auto naar België en Duitsland zijn gegaan. Het wordt aan alle kanten verkocht en zwaar, zwaarder, zwaarst.”

In de discussie bij Nieuws van de Dag is men het over één ding eens: een algemeen vuurwerkverbod valt of staat met handhaving.

Ben jij blij met het vuurwerkverbod? Of denk je ‘mooi bedacht, maar dat gaat niet werken’? Laat het hieronder weten!

Wil je de hele uitzending van Nieuws van de Dag terugkijken? Dat kan via Kijk.nl.

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Geschreven door Erik Jonk Na vwo en een niet voltooide hbo-opleiding, leerde Erik (1968) de journalistiek - regionaal en bij een persbureau - in de praktijk. Aan Metro is Erik Jonk nu al ruim 20 jaar verbonden. Voor Metronieuws.nl ligt zijn hart - hij was namens Metro jurylid voor de Musical Awards - bij entertainment en persoonlijke verhalen. Hij is onder meer verantwoordelijk voor tv-rubriek Blik op de Buis, filmrecensies en het tweewekelijkse Jong & Ondernemend.





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