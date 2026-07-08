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Provincie Limburg investeert 4 ton in carnavalsverenigingen: ‘Levert een bijdrage aan cultuur en maatschappij’

De provincie Limburg heeft 4 ton beschikbaar gesteld voor carnavalsverenigingen in Limburg. Dat doet de provincie om oplopende kosten en toenemende verantwoordelijkheden van de groepen tegemoet te komen. De toekomst van Vasteloavend, zoals carnaval in die provincie ook wel wordt genoemd, moet daarmee worden verzekerd.

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Vasteloavend is één van de oudste culturele volksfeesten van Nederland. Het feest vindt zijn oorsprong in een tijd nog voor de middeleeuwen. De laatste jaren hadden carnavalsverenigingen het alleen steeds moeilijker. De energiekosten stegen, net als de kosten voor het materiaal van praalwagens en de verzekering daarvan.

4 ton om te investeren in carnavalsverenigingen s

Om carnavalsverenigingen een financieel steuntje in de rug te geven, investeert de provincie Limburg dus tonnen met geld. Met het eenmalige budget kunnen achthonderd optochtdeelnemers met een grote gemotoriseerde praalwagen een zogenoemde waarderingssubsidie van 500 euro ontvangen. „Deze tegemoetkoming staat los van gemeentelijke subsidieregelingen en kan daarmee worden gecombineerd.”

De subsidieregeling staat nog niet helemaal vast. Het is het streven dat de regeling op 11 november, de elfde van de elfde, open wordt gesteld. Los van de subsidieregeling kunnen verenigingen ook bij de provincie aankloppen voor verdere praktische adviezen. „Om optochten en carnavalsactiviteiten veiliger te organiseren en risico’s te beperken.”

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Carnaval is ‘een belangrijk onderdeel van identiteit’

Gedeputeerde Jasper Kuntzelaers is trots op de subsidieregeling: „Vastelaovend is een belangrijk onderdeel van onze Limburgse cultuur en identiteit. Duizenden mensen zetten zich hier ieder jaar voor in. Met deze ondersteuning spreken we onze waardering uit én helpen we verenigingen om deze traditie ook in de toekomst mogelijk te maken.”

Ook wagenbouwers en carnavalsvierders zeggen tevreden te zijn met de regeling. „Vastelaovend is het grootste volkscultuurfeest van Limburg en levert een wezenlijke bijdrage aan het culturele en maatschappelijke leven in onze provincie. Wij hopen dat deze bijdrage het begin is van een structurele samenwerking, zodat Vastelaovend als dynamisch immaterieel erfgoed behouden blijft”, zegt Bart Maes, voorzitter van de Samewirkende Limburgse Vastelaovesvereniginge.

Perspectief op verzekering

Ook moet er meer perspectief komen op verzekeringen voor de praalwagens die tijdens de carnavalsoptochten worden gebruikt. Een provinciebrede verzekering zit er daarentegen voor verenigingen nog niet in, blijkt uit onderzoek uitgevoerd door de Provinciale Staten.

„Daarom kiest de provincie voor ondersteuning op het gebied van financiële tegemoetkoming, veiligheid, kennisdeling en risicobeheersing.”

Carnaval vieren als je van ‘boven de rivieren’ bent?

Mocht je overigens twijfelen om tijdens carnaval van ‘boven de rivieren’ richting het zuiden te gaan om al die wagens te bewonderen, dan kun je dat misschien beter niet doen. Eerder meldde Metro al dat het merendeel van de Brabanders en Limburgers helemaal niet zit te wachten op mensen van buiten de provincie.

Wat de carnavallende Brabanders en Limburgers betreft zijn buitenstaanders in principe welkom, maar zij zien vaak dat mensen van buitenaf uit zijn op „een zuipfestijn of vreemdgaan” en voor overlast zorgen. Subsidie of niet: daar zit dus (bijna) niemand op te wachten.

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Geschreven door Kamiel Visser Kamiel heeft Journalistiek gestudeerd en houdt zich voor Metro bezig met schrijven in de breedste zin van het woord: van flitsende nieuwsberichten tot diepgravende achtergrondverhalen. Een rode draad in zijn werk zijn digitale cultuur, sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen, geschiedenis en minderheidsgroepen. Het liefst een combinatie van meerdere. Altijd met een vlotte pen, vaak met een serieuze toon, en waar het kan met een tikje humor.

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