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Politie verdedigt inzet geweld tegen zwangere vrouw in Zeist

De politie is van mening dat het gebruik van geweld tegen een zwangere vrouw door een agent in een asielzoekerscentrum in Zeist „direct noodzakelijk” was. Dat deelt de politie zaterdagochtend in een schriftelijke verklaring nadat de NOS vragen had gesteld over de kwestie. In de verklaring stelt de politie dat „iedere geweldsinzet via een zorgvuldig proces wordt getoetst”.

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De politie deelt geen verdere informatie over het geweldsgebruik of het interne onderzoek naar de gepastheid ervan. Ook de reden voor het niet-openbaar maken van die informatie deelt de politie niet. Wel neemt de politie „leerpunten uit deze casus mee om ons vakmanschap verder te versterken en te blijven leren”.

Op beelden van het politieoptreden, dat plaatsvond op 19 mei, is te zien dat een zwangere vrouw op de grond valt nadat zij door een politieman werd weggetrokken. Voor het onderzoek is volgens de politie gebruikgemaakt van verklaringen, bodycambeelden, beelden van beveiligingscamera’s, beelden uit de media en „overige beschikbare informatie”.

‘Vraag’

Een aantal weken na het incident deelde de politie dat de agent die de vrouw naar de grond trok, niet wist dat zij zwanger was. „Hij geeft aan dat hij anders had gehandeld als dit wel zo was geweest.”

Tijdens het optreden werd de 30-jarige echtgenoot van de vrouw aangehouden in het azc aan de Kampweg in Zeist. De politie kwam daarheen na een melding van vernieling en bedreiging. De vrouw stond vlak bij haar man tijdens zijn aanhouding en werd volgens de politie meerdere keren gevraagd om afstand te nemen. Zij werd fysiek aangepakt toen zij dat niet deed.

De vrouw sprak zich over het incident uit op de internationale nieuwszender Al Jazeera. „Ik probeerde de agenten gewoon een vraag te stellen”, zei ze.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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