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Weer meer passagiers voor Europese luchthavens na daling

Meer passagiers hebben in mei via een Europese luchthaven gevlogen. Het aantal passagiers steeg met 3,2 procent vergeleken met dezelfde maand vorig jaar, meldt de koepelorganisatie van Europese luchthavens ACI Europe. Afgelopen april daalde het aantal nog voor het eerst sinds de luchtvaartsector herstelde van de coronapandemie.

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De prestaties van luchthavens bleven volgens ACI Europe uiteenlopen. Dat zou komen door een combinatie van factoren, zoals de oorlog in het Midden-Oosten, de uitbreiding van budgetmaatschappijen en luchtvaartbelastingen.

Schiphol was een van de luchthavens die groei liet zien. Van en naar het grootste vliegveld van Nederland vlogen in mei 3,3 procent meer passagiers. Londen Heathrow bleef de drukste luchthaven van Europa, met ruim 7,1 miljoen passagiers in mei.

Goederen

Luchthavens op Cyprus bleven volgens ACI Europe last houden van de oorlog in het Midden-Oosten en verwelkomden minder reizigers. Die in IJsland, Oostenrijk en Letland kampten met een verminderde capaciteit bij luchtvaartmaatschappijen. Zwitserland werd geraakt doordat luchtvaartmaatschappij Swiss vluchten schrapte vanwege een personeelstekort en door renovatiewerkzaamheden op EuroAirport Basel-Mulhouse-Freiburg in Frankrijk.

Naast mensen werden in Europa ook meer goederen via de lucht vervoerd. Het vrachtvolume steeg in mei met 2,5 procent, aldus ACI Europe. Van en naar Amsterdam was een toename van ruim 10 procent te zien.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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