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Automobilisten opgelet: op deze trajecten kun je deze zomer veel hinder ondervinden

Mensen die regelmatig via de Randstad reizen of binnenkort een autovakantie op de planning hebben staan, doen er goed aan om extra goed op te letten. Rijkswaterstaat werkt namelijk op elf grote trajecten aan wegen, bruggen en tunnels en daar kunnen automobilisten veel hinder van ondervinden.

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Het gaat onder andere om de A1 tussen Barneveld en Apeldoorn, de Papendrechtsebrug (N3) bij Dordrecht, de Wijkertunnel tussen Beverwijk en Velsen, het Kleinpolderplein bij Rotterdam én de A7 van Winschoten naar de Duitse grens. De Rijkswaterstaat heeft deze verkeersaders als ‘impactvolle trajecten’ bestempeld.

Veel hinder voor automobilisten op deze trajecten

Automobilisten moeten er rekening mee houden dat ze op deze trajecten niet ongehinderd kunnen doorrijden. „Het betekent dat automobilisten rekening moeten houden met zeker 25 tot 60 minuten vertraging”, vertelt Peter van den Heuvel, verkeersregisseur bij Rijkswaterstaat.

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Plannen van werkzaamheden duurt jaren

Volgens hem is er van tevoren goed nagedacht over de werkzaamheden: dergelijke klussen worden soms tot acht jaar van tevoren ingepland. „We kunnen niet zomaar een snelweg afsluiten, omdat dat voor ons het handigste moment is”, zo legt hij uit.

Alleen al in het afsluiten van contracten en het afstemmen van de werkzaamheden met de regio kan jaren werk zitten. Als voorbeeld noemt Van den Heuvel de Van Brienenoordbrug. „Die renovatie staat gepland voor 2029. Maar de meest kritieke periode – van juni tot en met oktober van dat jaar – hebben we twee jaar geleden al vastgelegd.”

Grote werkzaamheden gebeuren vaak in de zomer

De Rijkswaterstaat doet zijn best om de grootste klussen altijd zoveel mogelijk in de zomer te laten uitvoeren. „Dan is het simpelweg rustiger op de wegen”, aldus Van den Heuvel. Ook verlopen de werkzaamheden volgens hem een stuk voorspoediger dan een aantal jaar geleden.

„We doen dingen nu echt beter dan tien of vijftien jaar geleden. De meeste voldoening heb ik als een project op tijd begint, zonder grote problemen verloopt en het verkeer ondanks de werkzaamheden blijft doorstromen.”

De zwartste zwarte zaterdag valt dit jaar op 1 augustus. Ook op deze dagen wordt het filerijden op weg naar je vakantie.

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Geschreven door Erandi Godinez Erandi heeft één grote passie en dat is schrijven. Ze vindt het heerlijk dat ze hier haar werk van heeft kunnen maken en geniet dan ook van elk artikel dat ze schrijft. Of dat nu is over de laatste influencertrend of over tuinieren. Ze duikt het liefst in onderwerpen die te maken hebben met lifestyle, psychologie, gezondheid én haar grootste guilty pleasure: showbizz.

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