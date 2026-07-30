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Kennisinstituut na hittegolf van juni: landelijk crisisplan nodig

Nederland is onvoldoende voorbereid op crisissituaties die door extreme hitte worden veroorzaakt. Dat schrijft het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV) op basis van een eerste en korte analyse van de hittegolf van eind juni. Het pleit voor een landelijk crisisplan voor hitte.

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Onderzoekers van het kennisinstituut brachten op basis van onder meer mediaberichten en informatie van veiligheidsregio’s de situatie in kaart rond de hittegolf, waarbij voor het eerst code rood werd afgegeven. Zij zagen dat de hittegolf de zorg, infrastructuur, bedrijven, hulpdiensten en het onderwijs onder druk zette. Daarbij verschilden de maatregelen per veiligheidsregio en andere crisisdiensten.

De onderzoekers stellen dat „hitte als een grenzeloze crisis” moet worden gezien. Niet alleen omdat hitte heel Nederland treft, maar ook omdat het diverse beleidsterreinen raakt.

Nationaal Hitteplan

Een landelijk crisisplan voor hitte ontbreekt nu nog. Volgens het kennisinstituut hebben de veiligheidsregio’s daar wel behoefte aan, waarbij aandacht moet zijn voor vitale infrastructuur, onderwijs, werk, mobiliteit en openbare orde.

Er bestaat wel een Nationaal Hitteplan, maar dat richt zich vooral op de gezondheidsrisico’s. Daarnaast heeft ongeveer de helft van de gemeenten een lokaal hitteplan.

39 graden

Ook de veiligheidsregio’s moeten hun rol bij extreme hitte verder uitwerken, stelt het NIPV. „Er is behoefte aan duidelijker draaiboeken, gezamenlijke afstemming tussen regio’s en landelijke partners en meer inzicht in de effectiviteit van maatregelen, zoals koelteplekken, aangepaste werktijden, hitteprotocollen voor infrastructuur en extra aandacht voor kwetsbare groepen.”

Tijdens de hittegolf steeg in Limburg het kwik naar ruim 39 graden. Nog nooit was het in juni zo warm.

Het NIPV waarschuwt dat Nederland door klimaatverandering vaker te maken krijgt met een hittecrisis. Als het zich niet beter voorbereidt, „zullen de maatschappelijke gevolgen van extreme hitte naar verwachting verder toenemen”.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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