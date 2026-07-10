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Westerwolde herkent door Rode Kruis geschetst beeld van Ter Apel

De gemeente Westerwolde herkent het beeld dat het Rode Kruis en VluchtelingenWerk schetsen van de onveilige situatie buiten het aanmeldcentrum in Ter Apel. De twee hulporganisaties staken de hulpverlening op het voorterrein.

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Westerwolde betreurt deze ontwikkeling zeer en zegt dat dit „laat zien hoe ernstig de problemen inmiddels zijn geworden.”

Volgens de gemeente mengen zich op het voorterrein verschillende groepen asielzoekers: mensen die net zijn aangekomen en personen die al langer op de locatie verblijven en voor overlast zorgen. De afgelopen weken is het aantal incidenten toegenomen.

Ministerie

Het inzetten van extra handhavers en politie is geen structurele oplossing, zegt de gemeente. „Een daadwerkelijke oplossing ligt in het met spoed realiseren van voldoende opvangplaatsen verspreid over het land.”

De gemeente heeft haar zorgen over de onveilige situatie herhaaldelijk gedeeld met het betrokken ministerie, Justitie en Veiligheid. Dat moet nu zo snel mogelijk met een passende oplossing komen, aldus de gemeente.

Asielminister Bart van den Brink laat weten op korte termijn met een reactie te komen.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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