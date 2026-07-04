Deel dit artikel: Share App Mail Pin

ME werkt onrustige menigte de Haagse Schilderswijk uit

De Mobiele Eenheid grijpt in bij de onrust in de Haagse Schilderswijk. Kort na 23.00 uur gaf burgemeester Jan van Zanen een noodbevel uit voor een deel van de wijk, waar het onrustig is geworden na de WK-overwinning van Marokko op Canada.

Het beste van Metro in je inbox Elke doordeweekse dag onze nieuwsbrief met de mooiste verhalen. Laat dit veld leeg Aanmelden

Om de menigte de wijk uit te drijven, wordt onder meer gebruikgemaakt van een waterwerper met harde straal, ziet een ANP-verslaggever.

De viering op de kruising van de Vaillantlaan en de Hoefkade gebeurde aanvankelijk in feestelijke sfeer, maar in de loop van de avond leek de stemming om te slaan. De politie werd bekogeld met onder meer vuurwerk en eieren. Er zijn zeker twee mannen aangehouden.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

Reacties