Redactie
Redactie Binnenland 4 jul 2026
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ME werkt onrustige menigte de Haagse Schilderswijk uit

DEN HAAG - Leden van de Mobiele Eenheid op straat terwijl Marokko fans op straat de overwinning vieren na afloop van de wedstrijd Canada tegen Marokko in de achtste finale van het WK voetbal. JOHN VAN DER TOL / ANP
ANP / ANP / JOHN VAN DER TOL / ANP

De Mobiele Eenheid grijpt in bij de onrust in de Haagse Schilderswijk. Kort na 23.00 uur gaf burgemeester Jan van Zanen een noodbevel uit voor een deel van de wijk, waar het onrustig is geworden na de WK-overwinning van Marokko op Canada.

Om de menigte de wijk uit te drijven, wordt onder meer gebruikgemaakt van een waterwerper met harde straal, ziet een ANP-verslaggever.

De viering op de kruising van de Vaillantlaan en de Hoefkade gebeurde aanvankelijk in feestelijke sfeer, maar in de loop van de avond leek de stemming om te slaan. De politie werd bekogeld met onder meer vuurwerk en eieren. Er zijn zeker twee mannen aangehouden.

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ANP

Redactie
Geschreven door Redactie

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