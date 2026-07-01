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Omgekeerde Nederlandse vlag zorgt al jaren voor discussie: dit mag volgens de wet wel en niet

De omgekeerde Nederlandse vlag is sinds de boerenprotesten een bekend politiek symbool. Veel mensen vragen zich af of je zo’n vlag eigenlijk wel mag ophangen. Het korte antwoord: ja, maar er zijn wel grenzen.

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Veel burgers gebruiken de vlag om uiting te geven aan hun frustratie over uiteenlopende maatschappelijke problemen. De omgekeerde vlag wordt in Nederland dus vooral gebruikt als politiek statement.

Waarom hangt de Nederlandse vlag soms ondersteboven?

De omgekeerde Nederlandse vlag wordt sinds 2018 steeds vaker gebruikt als protestsymbool. Die manier van protesteren is overgewaaid uit de Verenigde Staten en werd in Nederland aanvankelijk vooral gebruikt tijdens demonstraties tegen de coronamaatregelen. Sinds 2022 is de ondersteboven hangende vlag vooral verbonden aan protesten tegen het stikstofbeleid, schrijft het AD.

Davied van Berlo, historicus en voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Vlaggenkunde, vertelt aan de NOS: „Er is een uitgebreide vlaggenwet waarin staat dat je de vlag in geval van nood mag omdraaien. Ook in de Nederlandse scheepvaart werd dat in het verleden wel gebruikt.”

Maar in de Verenigde Staten werd het ondersteboven hangen van de vlag ook symbool voor protestbewegingen die ermee wilden uitdragen dat het land in hun ogen in nood was. Onder meer tijdens protesten tegen de Vietnamoorlog kwam dit terug, maar ook bij rechtszaken tegen de bestormers van het Capitool.

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Een omgekeerde vlag: gewoon toegestaan

Maar: mag je deze vlag legaal ophangen? Het korte antwoord is: ja, dat mag. Het ophangen van een omgekeerde Nederlandse vlag is in Nederland niet verboden. De vlag geldt bovendien als een vorm van meningsuiting en valt daarmee onder de vrijheid van meningsuiting, die is vastgelegd in de Grondwet.

Net als demonstreren of het tonen van een protestbord mag ook het omgekeerd ophangen van de vlag in principe, zolang daarbij geen andere wetten worden overtreden. Daarom kunnen gemeenten hier doorgaans niet tegen optreden en respecteren zij deze vorm van protest.

Wanneer mag een gemeente een omgekeerde vlag wél verwijderen?

Toch zijn er grenzen. Een omgekeerde vlag mag geen gevaar opleveren voor het verkeer of schade veroorzaken aan bijvoorbeeld lantaarnpalen of andere openbare voorzieningen. Hangt een vlag voor verkeersborden, camera’s of stoplichten, of kan deze losraken en op de weg terechtkomen, dan kan de gemeente ingrijpen en de vlag laten verwijderen.

Zolang daarvan geen sprake is, mogen de vlaggen in principe blijven hangen. Pas wanneer de gemeente besluit dat de situatie onveilig is en het protest beëindigd moet worden, moeten ze verwijderd worden. Zoals de gemeente IJsselstein bijvoorbeeld aangaf bij het AD: het is niet de vraag óf de vlaggen ooit worden weggehaald, maar wanneer dat moment aanbreekt.

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Geschreven door Livia Guldie Livia (2002) heeft Journalistiek gestudeerd en is sinds kort gedoken in een studie Geschiedenis, met focus op politiek. Van schrijven gaat haar hart sneller kloppen, maar het begrijpelijk maken van ingewikkelde onderwerpen - van maatschappelijke kwesties tot psychologie - vindt ze het leukst, vooral als ze er zelf wat van opsteekt. En natuurlijk kent ze alle Gen Z-trends.

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