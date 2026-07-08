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OM vervolgt Tata Steel voor opzettelijke vervuiling

Het Openbaar Ministerie gaat staalconcern Tata Steel strafrechtelijk vervolgen. Volgens het OM heeft het bedrijf uit Velsen-Noord onder meer opzettelijk schadelijke stoffen in de lucht gebracht.

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Ook wordt Tata Steel verdacht van het schenden van zijn zorgplicht. Zo heeft het bedrijf volgens justitie onvoldoende onderhoud uitgevoerd en een aantal incidenten met rauwe kooks niet gemeld. Dat is een product dat ontstaat na verhitting van steenkool.

Het OM startte begin 2022 een strafrechtelijk onderzoek, nadat advocaat Bénédicte Ficq een jaar eerder namens honderden omwonenden van Tata Steel aangifte had gedaan. Ze verweten het bedrijf dat het bewust gevaarlijke stoffen uitstoot en gezondheidsschade veroorzaakt bij omwonenden.

Strafrechtelijke vervolging

Nu zegt het OM dat er, na beoordeling van het dossier, genoeg aanknopingspunten zijn om strafrechtelijke vervolging tegen het bedrijf in te stellen en de zaak voor te leggen aan de rechter. Een eerste regiezitting in de zaak staat gepland op 20 november bij de rechtbank in Amsterdam. Dan wordt ook bekendgemaakt wat Tata Steel exact ten laste wordt gelegd.

Er wordt ook nog nader onderzoek gedaan, laat het OM weten. Daarin wordt gekeken of bestuurders van het bedrijf mogelijk persoonlijk strafbaar zijn. Het kan echter nog een tijd duren voordat het OM hier meer over kan zeggen.

Boetes

Milieuvervuiling door Tata Steel is al jaren een heikel onderwerp. Het bedrijf kreeg ook al meerdere miljoenenboetes opgelegd voor te hoge uitstoot van schadelijke stoffen.

Tata Steel heeft laten weten de verwijten van het OM „in de kern onterecht” te vinden. Het bedrijf stelt al een aantal jaar in discussie te zijn met de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied. Daarbij benadrukt het bedrijf al veel verbeteringen te hebben doorgevoerd om uitstoot zoveel mogelijk te voorkomen. Er wordt ook gewerkt aan een overgang naar een meer duurzame manier van staalproductie.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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