Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Eerst regen en bewolking, daarna weer zomers weer: vanaf woensdag stijgt de temperatuur opnieuw

Na een paar zonnige en warme dagen, slaat het weer vandaag volledig om. De temperaturen zakken, de bewolking neemt toe en er valt regen. Wel is dat van korte duur: morgen en in het weekend laat het zonnetje zich weer zien en volgende week schiet de thermometer weer omhoog, aldus Weeronline.

Het beste van Metro in je inbox Elke doordeweekse dag onze nieuwsbrief met de mooiste verhalen. Laat dit veld leeg Aanmelden

Vanuit het westen komt er deze ochtend flink wat bewolking aan en in het noordwesten kan het later in de ochtend ook gaan regenen. In de middag valt ook in de rest van het land af en toe wat regen. In het noorden valt de meeste regen, terwijl het in het midden en zeker in het zuiden wat droger is. Het wordt zo’n 20 graden in het noorden en westen en 21 tot 23 graden elders. In het zuiden en zuidoosten kan het zelfs nog 24 graden worden, maar door de wind voelt het toch wat frisser aan.

📱 Metronieuws op WhatsApp Als eerste op de hoogte zijn van de mooiste verhalen, meest opvallende nieuwtjes en handige tips? Volg dan Metro’s kanaal op WhatsApp, speciaal voor onze trouwe lezers. Je kunt ons via deze link volgen. Zien we je daar?

Ook morgen drijven er nog wat wolkenvelden over, maar het zonnetje laat zich regelmatig zien. De temperatuur loopt snel op: in de middag is het 19 graden in het noorden en westen en 20 tot 22 graden in de rest van het land. Het is de perfecte dag om naar het strand te gaan, want in de kustgebieden laat het zonnetje zich volop zien. Ook in de avond is het nog heerlijk vertoeven, de zon schijnt lange tijd en het blijft droog.

Waar wordt het dit weekend weer 25 graden of warmer?

Het weekend begint ook flink zonnig: in de kustprovincies is het 22 tot 24 graden, op de stranden is het 20 tot 21 graden. In midden, oosten en zuiden van het land wordt het weer heerlijk zomers warm met temperaturen boven de 25 graden. In het zuidoosten kan het zelfs 28 of 29 graden worden.

Op vakantie? Dit weer kun je verwachten In Frankrijk en Italië komt de temperatuur op veel plekken boven de 30 graden uit. Voor een stedentrip naar Parijs of Rome is het dus wel erg warm. In Italië is het alleen in hooggelegen gebieden minder warm. Zo wordt het in Sestriere, op 2035 m hoogte, ongeveer 20 graden. Het noorden van Italië maakt af en toe kans op buien. Het kan even stevig doorplenzen, maar vaak regent het niet langdurig. In Frankrijk zijn naast de Alpen ook langs de noordwestkust lagere temperaturen te vinden. Zo wordt het ongeveer 27 graden in Normandië en Bretagne, wat voor een actieve vakantie al wat aangenamere temperaturen zijn. Verder is het in heel Frankrijk overwegend droog en zonnig.

Zondag wordt het iets minder warm, met temperaturen rond de 20 graden in het noordwesten en 25 graden in het zuidoosten. Toch blijft het een aangename dag. De zon schijnt geregeld, maar er drijven ook wat wolkenvelden over en er is kans op lichte regen.

Hoe warm wordt het volgende week in Nederland?

Ook de nieuwe week begint met wat regen: maandag en dinsdag kan er af en toe wat regen vallen, maar het zonnetje laat zich ook regelmatig zien. Het blijft zomers warm met temperaturen tussen de 20 en 25 graden. Vanaf woensdag wordt het weer overwegend droog en vrij zonnig en schiet de temperatuur weer enkele graden omhoog.

Dit zijn de best gelezen artikelen van dit moment:

Geschreven door Erandi Godinez Erandi heeft één grote passie en dat is schrijven. Ze vindt het heerlijk dat ze hier haar werk van heeft kunnen maken en geniet dan ook van elk artikel dat ze schrijft. Of dat nu is over de laatste influencertrend of over tuinieren. Ze duikt het liefst in onderwerpen die te maken hebben met lifestyle, psychologie, gezondheid én haar grootste guilty pleasure: showbizz.

Reacties