Eerst regen en bewolking, daarna weer zomers weer: vanaf woensdag stijgt de temperatuur opnieuw
Na een paar zonnige en warme dagen, slaat het weer vandaag volledig om. De temperaturen zakken, de bewolking neemt toe en er valt regen. Wel is dat van korte duur: morgen en in het weekend laat het zonnetje zich weer zien en volgende week schiet de thermometer weer omhoog, aldus Weeronline.
Vanuit het westen komt er deze ochtend flink wat bewolking aan en in het noordwesten kan het later in de ochtend ook gaan regenen. In de middag valt ook in de rest van het land af en toe wat regen. In het noorden valt de meeste regen, terwijl het in het midden en zeker in het zuiden wat droger is. Het wordt zo’n 20 graden in het noorden en westen en 21 tot 23 graden elders. In het zuiden en zuidoosten kan het zelfs nog 24 graden worden, maar door de wind voelt het toch wat frisser aan.
Ook morgen drijven er nog wat wolkenvelden over, maar het zonnetje laat zich regelmatig zien. De temperatuur loopt snel op: in de middag is het 19 graden in het noorden en westen en 20 tot 22 graden in de rest van het land. Het is de perfecte dag om naar het strand te gaan, want in de kustgebieden laat het zonnetje zich volop zien. Ook in de avond is het nog heerlijk vertoeven, de zon schijnt lange tijd en het blijft droog.
Waar wordt het dit weekend weer 25 graden of warmer?
Het weekend begint ook flink zonnig: in de kustprovincies is het 22 tot 24 graden, op de stranden is het 20 tot 21 graden. In midden, oosten en zuiden van het land wordt het weer heerlijk zomers warm met temperaturen boven de 25 graden. In het zuidoosten kan het zelfs 28 of 29 graden worden.
Zondag wordt het iets minder warm, met temperaturen rond de 20 graden in het noordwesten en 25 graden in het zuidoosten. Toch blijft het een aangename dag. De zon schijnt geregeld, maar er drijven ook wat wolkenvelden over en er is kans op lichte regen.
Hoe warm wordt het volgende week in Nederland?
Ook de nieuwe week begint met wat regen: maandag en dinsdag kan er af en toe wat regen vallen, maar het zonnetje laat zich ook regelmatig zien. Het blijft zomers warm met temperaturen tussen de 20 en 25 graden. Vanaf woensdag wordt het weer overwegend droog en vrij zonnig en schiet de temperatuur weer enkele graden omhoog.
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