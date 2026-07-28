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Rijkswaterstaat: neerslagtekort in Nederland verder toegenomen

Ondanks de lichte neerslag van afgelopen week en de gebruikelijke temperatuur voor eind juli, is het neerslagtekort in Nederland verder toegenomen. Het tekort ligt ver boven het gemiddelde voor deze periode van het jaar, blijkt uit de nieuwste droogtemonitor van Rijkswaterstaat. Ook zijn de grondwaterstanden op veel plaatsen laag tot zeer laag.

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In grote delen van het land hebben de natuur en de landbouw last van verzilting, het aanhoudend neerslagtekort en de dalende grondwaterstand. Gewassen groeien minder goed en er kan schade ontstaan. Vooral in de hogere delen van het land en in Zeeland, Noord-Brabant en Limburg zijn de gevolgen van de droogte groot. Gebieden die niet afhankelijk zijn van grondwater ervaren minder problemen, zoals Flevoland en Friesland.

Ook de scheepvaart ondervindt steeds meer gevolgen. De afvoer van de Rijn daalt verder, waardoor de al geringe vaardiepte op de Rijntakken langzaam verder afneemt. De kwaliteit van het water wordt ook slechter, wat kan leiden tot blauwalg en vissterfte. Op steeds meer plekken geldt daarom een negatief zwemadvies.

Onttrekkingsverboden

Niet alleen door de Rijn stroomt minder water, ook de afvoer van de Maas is erg laag. Omdat er opnieuw een warme periode aankomt met nauwelijks regen, zullen de grondwaterstanden en het waterpeil op veel plekken langzaam verder afnemen en het neerslagtekort toenemen.

Rijkswaterstaat en de waterschappen nemen verschillende maatregelen, zoals het vasthouden en aanvoeren van water en het instellen van onttrekkingsverboden in meerdere gebieden. Ook worden er extra pompinstallaties ingezet en zijn bijvoorbeeld de Twentekanalen gestremd voor de scheepvaart.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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