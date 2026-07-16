Redactie
Redactie Binnenland 16 jul 2026
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Nabestaanden door agent doodgeschoten Jerryson naar gerechtshof

CAPELLE AAN DEN IJSSEL - Bloemen bij de McDonald's waar een 15-jarige jongen door de politie werd doodgeschoten. De neergeschoten jongen werd verdacht van het beroven van een fatbike onder dreiging van een vuurwapen in Capelle aan den IJssel. ANP JOHN VAN DER TOL
ANP / ANP / John van der Tol

Twee nabestaanden van de 15-jarige Jerryson die in Capelle aan den IJssel door de politie is doodgeschoten, stappen naar het gerechtshof. Advocaat Jeffrey Jordan bevestigt berichtgeving van het AD hierover. Vorige maand meldde het Openbaar Ministerie dat het schieten gerechtvaardigd was en dat de agent niet wordt vervolgd.

De advocaat geeft aan dat het onderzoek en de beelden van het incident van vorig jaar september vragen oproepen. Volgens hem is daarom besloten een zogenoemde artikel 12-procedure te starten, zodat het besluit van het OM door het hof getoetst wordt. Jordan staat de vader en de pleegzus van de jongen bij.

Het schietincident gebeurde bij een McDonald’s in Capelle aan den IJssel. De politie was afgekomen op een melding van een fatbikeroof, waarbij een omgebouwd gaspistool was gebruikt. Jerryson rende met het wapen weg. De agent die hem achtervolgde, waarschuwde volgens het OM meermaals mondeling en loste twee waarschuwingsschoten. Daarna is gericht geschoten.

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ANP

Redactie
Geschreven door Redactie

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