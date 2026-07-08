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Keijzer vond coronamaatregelen al eerder veel te ver gaan

Oud-staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken) vond al lang voordat zij in september 2021 als dwarsligger uit het kabinet werd gezet dat de maatregelen tegen het coronavirus veel te ver gingen. Zij noemde in een verhoor door de parlementaire enquêtecommissie corona met name de beperking die eind 2020 werd gesteld aan het aantal aanwezigen bij uitvaarten.

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„Dat is een van de zeven werken van barmhartigheid, de doden begraven”, zei Keijzer geëmotioneerd. Zij vond het „ongelooflijk” dat dit aan banden werd gelegd en benadrukte daarbij haar katholieke achtergrond. „Dat zijn gigantische kerken met plafonds dat je niet eens kan lezen wat erop staat zo hoog.” Dat er dan discussie was of daar dertig of vijftig mensen aanwezig mochten zijn, noemde zij „bi-zar”.

Keijzer, die destijds nog CDA-lid was, zei dat zij vanaf de zomer van 2020 meestal aanwezig was bij kabinetsvergaderingen over corona maar dat zij vaak grote moeite had met wat daar werd besloten. „Dus ik probeerde het ook allemaal een klein beetje bij me weg te houden”. Zij sprak haar bezwaren naar eigen zeggen wel uit, maar zag dat dit weinig verschil maakte.

Keijzer sprak van „een knotsgekke tijd”. Niet alleen de maatregelen vielen haar zwaar, maar ook de manier waarop het kabinet daarover communiceerde en hoe „mensen tegen elkaar werden opgezet”. Ook de mate waarin jongeren in hun bewegingsvrijheid werden beperkt, deed haar veel. Zij liepen veel minder risico op ernstige ziekte, maar mochten lange tijd bijna niets.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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