Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Moet je met onweer de stekkers van je apparaten uit het stopcontact trekken?

Onweer voelt vaak ver weg, tot je beseft dat je hele woonkamer vol staat met kwetsbare apparaten. Daarom is het goed om te weten wat je kunt doen om je devices veilig te houden.

Het beste van Metro in je inbox Elke doordeweekse dag onze nieuwsbrief met de mooiste verhalen. Laat dit veld leeg Aanmelden

Een avond met onweer kan best iets knus hebben. Je zit binnen, hoort het in de verte rommelen en weet dat je zelf veilig zit. Toch blijft dit soort weer verraderlijk, en dat geldt niet alleen voor buiten. Ook binnen kunnen je apparaten flinke schade oplopen, dus laat je die stekkers gewoon in het stopcontact zitten, of is het slimmer om toch even in actie te komen?

Bij die vraag sta je waarschijnlijk niet dagelijks stil, tot het moment dat het echt begint te bliksemen. Het antwoord zit meestal ergens in het midden, en het helpt om te weten wat er in huis precies kan gebeuren als het onweer dichterbij komt. Op een paar apparaten wil je namelijk net wat beter letten.

In Europa is onweer geen zeldzaamheid tijdens de warmere maanden. Zulke buien hebben drie ingrediënten nodig: vocht, instabiele lucht en opwaartse luchtstroming. Slechts zo’n 10 procent van de gevallen leidt dit echt tot zwaar onweer, maar dat betekent niet dat minder sterke momenten onschuldig zijn.

Ook een blikseminslag in de buurt kan via het elektriciteitsnet een flinke piek veroorzaken. Dat is precies waar het mis kan gaan voor apparaten die met stekkers in het stopcontact zitten. Je hoeft dus niet eens een directe inslag te hebben om schade op te lopen tijdens onweer. Let daarom extra goed op onderstaande apparaten en haal waar nodig de stekkers uit het stopcontact.

Televisies en gameconsoles

Tv’s en consoles zijn vaak de duurste apparaten in huis, en juist daardoor extra kwetsbaar tijdens onweer. Een stroompiek kan niet alleen de elektronica beschadigen, maar ook je garantie ongeldig maken.

Als je even nadenkt over wat er allemaal achter je tv-meubel hangt, zie je meteen waarom dit risico zo groot is. De stekkers uit het stopcontact halen bij opkomend onweer voorkomt mogelijk een dure vervanging.

Desktopcomputers

Een desktopcomputer is gevoelig voor elke vorm van stroomstoot, vooral bij onweer. Zelfs als alles netjes uitstaat, kan een piek via het stopcontact alsnog schade veroorzaken aan belangrijke onderdelen zoals het moederbord.

Daarom is het slim om niet alleen de computer zelf uit te zetten, maar ook alle randapparatuur los te koppelen. Denk aan monitoren, routers en printers. Hoe minder alles verbonden is met stekkers in het stopcontact, hoe kleiner het risico dat een blikseminslag schade veroorzaakt.

Haal de stekkers uit keukenapparaten

In de keuken lijkt onweer misschien niet direct gevaarlijk, maar ook kleine apparaten kunnen sneuvelen door een stroompiek. Denk aan toasters, koffiezetapparaten en airfryers.

Grote apparaten zoals een koelkast mogen meestal blijven zitten, maar kleinere apparaten kun je beter loshalen. Zo voorkom je dat een piek via het stopcontact je keukenapparatuur onnodig beschadigt.

Smart home devices

Slimme apparaten maken je huis comfortabel, maar ze zijn ook constant verbonden met stroom en internet. Juist dat maakt ze gevoelig tijdens onweer.

Denk aan slimme speakers, hubs en streamingapparaten. Zelfs als ze ‘uit’ lijken, kunnen ze nog steeds stroom trekken via de stekkers in het stopcontact. En precies daar kan een piek tijdens onweer schade aanrichten.

Airconditioning

Airco’s worden vaak vergeten als het gaat om onweer, maar ze lopen juist veel risico. Vooral centrale systemen kunnen flinke schade oplopen bij een stroompiek.

Het is daarom verstandig om de airco uit te schakelen zodra onweer in de buurt komt. Bij raamunits geldt hetzelfde. Stekkers uitzetten en airco’s uit het stopcontact halen om schade te voorkomen.

Dit zijn de best gelezen artikelen van dit moment:

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

Reacties