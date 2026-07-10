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MiGreat blijft hulp verlenen op voorterrein Ter Apel

Hulporganisatie MiGreat blijft voorlopig hulp bieden aan mensen die wachten op het voorterrein bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. „We hebben de incidenten in overweging genomen, maar de hulpvraag vinden we voor nu te belangrijk”, zegt een woordvoerder. Het Rode Kruis en VluchtelingenWerk maakten vrijdagavond bekend te stoppen met de hulpverlening, omdat de veiligheid van hulpverleners en asielzoekers niet kan worden gewaarborgd.

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MiGreat is voornamelijk actief in de nachten, wanneer de andere hulporganisaties niet aanwezig zijn. Medewerkers delen water, voedsel en tenten uit aan mensen die niet in de nachtnoodopvang sliepen. Overdag komt de organisatie op verschillende momenten langs om de situatie op het terrein te monitoren en te kijken waar behoefte aan is.

Nu het Rode Kruis en VluchtelingenWerk geen hulpverleners meer sturen, gaat MiGreat kijken wat het kan oppakken. „Maar het is aan de instanties om nu verantwoordelijkheid te nemen, want kwetsbare mensen zijn de dupe.”

Tijdelijke opvang

Afgelopen nacht sliepen 53 mensen in de nachtnoodopvang in het Groningse Nieuwe Pekela, in de nacht van woensdag op donderdag waren dit er 58. De noodopvang daar is tot uiterlijk 1 oktober beschikbaar. Eerder boden onder meer Warffum, De Wijk, Groningen en Zwolle tijdelijke opvang.

Sinds 20 mei worden groepen asielzoekers uit Ter Apel bijna elke nacht elders ondergebracht. Voor hen is ’s nachts geen plek in het aanmeldcentrum, dat ruimte biedt aan maximaal 2000 mensen. De volgende ochtend worden zij weer teruggebracht naar Ter Apel.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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