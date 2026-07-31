Redactie
Redactie Binnenland 31 jul 2026
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Duizenden vrachtwagens rijden onbeboet over Merwedebrug

GORINCHEM - Vrachtwagens rijden over de Merwedebrug, waar een verbod voor vrachtverkeer geldt nadat een controle had uitgewezen dat de stalen boogconstructie verzwakt is. Om het verbod te kunnen handhaven, zijn er camera's opgehangen. ROBIN VAN LONKHUIJSEN / ANP
ANP / ANP / Robin van Lonkhuijsen

Vanaf het weekend tot en met woensdag zijn 8141 vrachtwagens en touringcars over de verzwakte Merwedebrug gereden, meldt Rijkswaterstaat (RWS). Daarvan had ongeveer 80 procent een buitenlands kenteken. Zij konden vanwege regelgeving nog niet worden beboet via het camerasysteem dat RWS op zaterdag en zondag heeft geïnstalleerd.

De situatie wordt gemonitord, en er zal gekeken worden of aanvullende maatregelen nodig zijn, zegt de woordvoerder. „Iedere vrachtwagen die passeert is er een te veel.”

In datzelfde tijdvak heeft RWS 567 processen-verbaal verstuurd naar het Centraal Justitieel Incassobureau. Dat meldde op donderdag dat het 96 boetes had uitgedeeld. Volgens een RWS-woordvoerder zullen alle processen-verbaal leiden tot een boete.

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ANP

Redactie
Geschreven door Redactie

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