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Minister: wachtende asielzoekers Ter Apel opgevangen in pand

Asielminister Bart van den Brink (CDA) neemt maatregelen bij het aanmeldcentrum van Ter Apel nadat Rode Kruis en VluchtelingenWerk hun werk hier hebben gestaakt om de veiligheid. Asielzoekers die door grote drukte niet kunnen worden toegelaten tot het asielzoekerscentrum hoeven vanaf woensdag niet meer te wachten op het gras en worden in plaats daarvan overdag opgevangen in een pand op het terrein. Het terrein rond het asielzoekerscentrum wordt bovendien uitgeroepen tot veiligheidsrisicogebied, wat preventief fouilleren mogelijk maakt.

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De wachtende asielzoekers zullen overdag worden opgevangen in het voormalige pand van de Dienst Identificatie en Screening Asielzoekers (DISA). Volgens het Rode Kruis is hier plek voor 80 tot 120 asielzoekers. Daar gelden strikte huisregels. In de avond worden zij met de bus naar de nachtopvang vervoerd. Momenteel is dat in Nieuwe Pekela.

In een Kamerbrief noemt Van den Brink dat de afgelopen weken meerdere incidenten zijn geweest op het gras voor het aanmeldcentrum. De minister heeft het over opstootjes, vechtpartijen, intimidatie en twee steekincidenten. „De overlast werd veroorzaakt door een kleine groep mensen, vaak met een kansarme asielaanvraag, die op de locatie Ter Apel verbleef of mensen van elders zonder een asielaanvraag.” Toen hij er onlangs op bezoek was, ervoer hij er een „grimmige sfeer”. Een ANP-verslaggever zag dat zaterdagavond een oudere vluchteling ogenschijnlijk uit het niets een trap kreeg.

Vier extra beveiligers

De opvang in het DISA-pand moet voorkomen „dat asielzoekers die net aankomen in Ter Apel in onveiligheid verkeren vanwege overlast door anderen”, aldus de bewindsman. Bij het gebouw worden vier extra beveiligers van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) ingezet. Ook zijn er tijdelijk twee extra buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) beschikbaar en worden er extra beveiligingscamera’s geplaatst.

„Ik verwacht zeker dat de rust terugkeert”, lichtte de minister maandagmiddag toe tegenover journalisten. De overlastgevers „hebben gewoon geen toegang tot de locatie waar de mensen verblijven”. VluchtelingenWerk en het Rode Kruis pakken hun werk weer op. Hij neemt de maatregelen na overleg met meerdere betrokken organisaties.

Het pand van de DISA is sinds kort beschikbaar, omdat de organisatie na de invoering van het Europese migratiepact vorige maand is opgeheven. Daarom was deze oplossing eerder nog niet voorhanden volgens de minister.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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