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Maarten van Rossem vindt situatie Ter Apel een voorbeeld van stompzinnige onwil: ‘Echt beschamend’

Maarten van Rossem heeft gisteravond op tv zijn ‘zegje even gedaan’ over de spreidingswet en het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel in het bijzonder. De historicus vindt dat de opvang van vluchtelingen allesbehalve fantastisch geregeld is.

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Maarten van Rossem deed dat als gast van talkshow Goedenavond Nederland. Om een mening zit hij natuurlijk nooit verlegen, dat weten we allemaal. In een programma waarin het ging over Nederland in het jaar 2126, had hij onlangs bijvoorbeeld verstand van de stand van het water. De tip van de Utrechter: „Woon je nu 7 meter onder NAP? Verhuis dan.”

Maarten van Rossem wil nog even wat zeggen

Gisteravond ging het in Goedenavond Nederland over onder meer de spreidingswet en Ter Apel. Presentatrice Welmoed Sijtsma ging net over op een ander onderwerp, Iran, toen Maarten van Rossem even ‘inbrak’. Sijtsma gaf de man die afgelopen voorjaar zijn programmareeks met Emma Wortelboer over generatieverschillen afsloot, de ruimte. „Dat is hartstikke fijn”, vond Van Rossem.

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‘Grondige en diep stekende onwil om opvang te regelen’

Hij had voorafgaand „enorm sympathieke standpunten en goede wil” gehoord. Maar, vond Maarten van Rossem toch over asielzoekers: „Er bleek een spreidingswet nodig te zijn die mensen dwingt om dit te doen. Ik proef toch in het hele debat hierover, het hele nationale debat, een grondige en diep stekende onwil om die opvang behoorlijk te regelen.”

De gang van zaken bij aanmeldcentrum Ter Apel vindt Maarten van Rossem ook niks: „Dat is een signaal van de stompzinnige onwil van degenen die daarover gaan. Om dat in stand te laten. Elke keer dat ik daarnaar kijk, vind ik dat beschamend. Echt beschamend. Jullie vinden dat allemaal niet, want jullie geven 1001 redenen waarom het allemaal fantastisch in elkaar zit. De opvang (van asielzoekers, red.) zit in Nederland níét fantastisch in elkaar.”

In Goedenavond Nederland was overigens ook naamgenoot Maarten van Rossem, voormalig diplomaat, aanwezig. Over hem zei de oudste: „Als ik begraven ben, kan hij het stokje overnemen.”

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Geschreven door Erik Jonk Na vwo en een niet voltooide hbo-opleiding, leerde Erik (1968) de journalistiek - regionaal en bij een persbureau - in de praktijk. Aan Metro is Erik Jonk nu al ruim 20 jaar verbonden. Voor Metronieuws.nl ligt zijn hart - hij was namens Metro jurylid voor de Musical Awards - bij entertainment en persoonlijke verhalen. Hij is onder meer verantwoordelijk voor tv-rubriek Blik op de Buis, filmrecensies en het tweewekelijkse Jong & Ondernemend.





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