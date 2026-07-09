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Maak je klaar voor een paar zomerse dagen: de temperaturen schieten weer omhoog

Wie blij wordt van zomers weer, kan de komende dagen zijn hart ophalen. Na een bewolkte start van de dag keert het zonnetje vandaag weer terug en stijgt de temperatuur snel. Vanaf vrijdag wordt het op veel plekken zomers warm en kan het kwik oplopen tot maar liefst 30 graden.

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Volgens Weeronline begint het vandaag op veel plekken bewolkt, maar in het zuidwesten van het land is het meteen al zonovergoten. In de loop van de tweede helft van de ochtend breekt de zon vanuit het zuidwesten op steeds meer plaatsen door en kan ook de rest van Nederland van het zonnetje genieten.

Zomers weer: zo warm wordt het

Aan het einde van de ochtend liggen de temperaturen rond de 20 graden in het noordoosten en 23 graden in het midden van het land. In Zeeland is het een stuk warmer: daar kan het tegen die tijd al rond de 26 graden zijn. Het blijft vandaag heel zonnig en overal droog. Aan het einde van de middag lopen de temperaturen nog wat op wordt het zo’n 22 graden in het uiterste noorden, 26 graden in het midden van het land en in het zuiden kan het zelfs 29 graden worden.

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Het weer voor de komende dagen

Ook morgen wordt het een heerlijke zomerse dag. Net als vandaag komt er in het noorden eerst nog wat bewolking voor, maar later in de ochtend breekt het zonnetje daar weer door. Het wordt zo’n 24 graden in het noorden tot 30 of 31 graden in het zuiden van het land. Op de Wadden wordt het ’s middags ongeveer 23 graden. Insmeren is belangrijk, want met deze hoge temperaturen en een hoge zonkracht verbrand je snel.

Zaterdag is het ook nog warm, al blijven de temperatuurverschillen wel groot. Op Terschelling wordt het niet veel warmer dan 23 graden, terwijl het in het zuiden van het land lokaal 32 graden kan worden. Ook in de Randstad, Utrecht en Gelderland is het met 27 tot 29 graden een stuk warmer dan in het noorden.

De dagen erna blijft het zomers met temperaturen die schommelen tussen minimaal 22 graden in het noorden en maximaal 31 graden in het zuiden.

Heb jij nog zonnebrand van vorig jaar liggen? Om deze reden kun je dat beter niet meer gebruiken.

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Geschreven door Erandi Godinez Erandi heeft één grote passie en dat is schrijven. Ze vindt het heerlijk dat ze hier haar werk van heeft kunnen maken en geniet dan ook van elk artikel dat ze schrijft. Of dat nu is over de laatste influencertrend of over tuinieren. Ze duikt het liefst in onderwerpen die te maken hebben met lifestyle, psychologie, gezondheid én haar grootste guilty pleasure: showbizz.

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