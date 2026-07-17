Extreme droogte zet oogst onder druk: ligt er straks minder groente in de supermarkt?
Er is een watertekort in Nederland door de hete zomer en het gebrek aan neerslag in de afgelopen weken. Dat heeft ook invloed op de land- en tuinbouw. Bestaat het risico dat we geconfronteerd worden met lege schappen in de supermarkt? Volgens landbouworganisatie LTO is het nog te vroeg om daar een harde uitspraak over te doen.
Vandaag bleek dat de eerste helft van de zomer van 2026 de warmste ooit gemeten is in Nederland. Van 1 juni tot en met 16 juli kwam de gemiddelde temperatuur in De Bilt uit op 19,5 graden, waarmee het oude record uit 1976 is verbroken. Ook scheen de zon opvallend vaak en was het veel droger dan normaal.
Droogte in Nederland: risico op lege schappen in de supermarkt?
De LTO kan op dit moment dus nog niet met zekerheid zeggen of het risico op schaarste in de supermarkt groot is. De situatie wordt met elke droge en warme dag wel zorgelijker voor boeren, aldus LTO.
Vanwege de droogte leggen waterschappen in steeds meer gebieden verboden op voor het onttrekken van oppervlaktewater. Voor boeren wordt het dan lastiger om de gewassen water te geven, terwijl dat juist nodig is tijdens zo’n droge periode. Daarnaast volgen er mogelijk nog maatregelen vanuit de overheid, die ook gevolgen kunnen hebben voor boeren.
Naast de hitte en droogte speelt ook de harde en droge wind een belangrijke rol. „Gewassen slijten daardoor heel snel, bladeren worden bruin en sterven af, de groei raakt eruit”, meldt LTO. Ook de kwaliteit van de gewassen is een aandachtspunt voor de boerenorganisatie.
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