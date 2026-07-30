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Krakers bezetten kantoorpand, een opvangplek voor asielzoekers: ‘De buurt heeft ons liever’

Zo’n 160 asielzoekers zouden er over een half jaar moeten worden opgevangen. Zouden, want het oude kantoorpand in Diemen is bezet door zo’n veertig krakers. Nieuws van de Dag ging er gisteren op af en sprak de bezetters van het pand op een nogal ongebruikelijke manier.

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Onverwachte concurrentie dus voor het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA), dat bijna wil gaan verbouwen om de huisvesting mogelijk te maken. Verslaggever Pim Markering van Nieuws van de Dag wilde van de krakers weten waarom zij juist voor het kantoorpand voor asielzoekers hebben gekozen. Je ziet hem in de video hierboven, zittend op z’n knieën en pratend door een brievenbus.

Krakers hadden sleutels en liepen zo naar binnen

De asielzoekers moeten begin 2027 in het pand in Diemen worden opgevangen, maar de krakers zitten er – naar nu blijkt – al twee weken. Ze konden eenvoudig naar binnen wandelen (op een of andere manier hadden zij sleutels bemachtigd) en weigeren te vertrekken. Eenvoudig naar binnen wandelen lukt Pim Markering niet.

Hij vindt een brief van de krakers op het raam van de ingang: ‘Hierbij delen wij u mee dat wij als groep mensen die die dringend een dak boven ons hoofd en een plek om te wonen nodig hebben, op 10 juli 2026 zijn verhuisd naar het volgende adres…’ Het adres dat bedoeld is voor de asielzoekers, dus. Ook staat te lezen: ‘Wij zijn vredige en vriendelijke buren voor de hele buurt.’

‘Asielzoekers moeten ergens slapen, maar wij ook’

Eerst spreekt Markering met een kraker die uit een raam op een hogere etage ‘hangt’. „Hij zegt: als er plaats is voor asielzoekers, is er ook plaats voor ons.” Een buurtbewoner ziet de logica wel: „Als er 160 asielzoekers in kunnen, dan kunnen er ook 160 krakers in.” Een vrouw heeft ook liever krakers dan asielzoekers.

Dan volgt er een nogal ongemakkelijk gesprek door de brievenbus. Een kraker zegt dat „asielzoekers ergens moeten slapen, maar wij ook”. De man heeft geen huis meer „door een samenloop van omstandigheden”. Hij geeft aan niet racistisch te zijn: „Er zijn hier ook buitenlandse mensen.” Wel vindt hij dat de overheid moet stoppen met „honderden miljoenen te besteden aan een ander volk”. En: „De buurt heeft ons liever hier zitten dan vluchtelingen.”

Wanneer de krakers vertrekken? Als zij een huis of kamer krijgen. „We hoeven geen pand op een gracht.”

Wil je de hele uitzending van Nieuws van de Dag terugkijken? Dat kan via Kijk.nl.

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Geschreven door Erik Jonk Na vwo en een niet voltooide hbo-opleiding, leerde Erik (1968) de journalistiek - regionaal en bij een persbureau - in de praktijk. Aan Metro is Erik Jonk nu al ruim 20 jaar verbonden. Voor Metronieuws.nl ligt zijn hart - hij was namens Metro jurylid voor de Musical Awards - bij entertainment en persoonlijke verhalen. Hij is onder meer verantwoordelijk voor tv-rubriek Blik op de Buis, filmrecensies en het tweewekelijkse Jong & Ondernemend.





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