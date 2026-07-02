Kleiner stembiljet definitief: zo stem je vanaf de verkiezingen van 2029
Heb je er ook weleens mee geworsteld, dat enorm grote stembiljet tijdens verkiezingen? En dat je hem dan weer moet opvouwen, terwijl dat (natuurlijk) faliekant misgaat? En dan maar hopen dat niemand het zag… Goed nieuws voor wie het overkwam: het stembiljet wordt kleiner.
Tweede Kamerverkiezingen, stemmen voor de Provinciale Staten, gemeenteraadsverkiezingen: met al die namen en partijen waarop je je stem kunt uitbrengen, is dat joekel van een stembiljet gewoon een heel gedoe. Alleen al aan de afgelopen Tweede Kamerverkiezingen van 2025 hoopten 54 partijen mee te doen. Het werden er uiteindelijk 27, met 1166 kandidaten.
Proeven met kleiner stembiljet verliepen positief
Het kabinet voert vanaf de Europese parlementsverkiezingen van 2029 een kleiner stembiljet in. Dat meldt minister Pieter Heerma (Binnenlandse Zaken, CDA) vandaag aan de Tweede Kamer. Bij de laatste drie verkiezingen zijn er al proeven geweest met zo’n kleiner stembiljet en die zijn overwegend positief verlopen.
Op het nieuwe stembiljet staan alleen de partijen en nummers, geen namen van kandidaten meer. Stemmers moeten dan ook twee vakjes invullen. Ze moeten aangeven op welke partij ze stemmen en het vakje invullen met het nummer van hun voorkeurskandidaat. Of je dat nummer zelf thuis al uit je hoofd moet leren, of dat er lijsten in de stembureaus hangen, dat is nog niet bekendgemaakt.
Eerst Kieswet wijzigen, daarna het nieuwe biljet
De laatste proef met een kleiner biljet was bij de gemeenteraadsverkiezingen van maart. De voorganger van Heerma had al aangekondigd dat het nieuwe stembiljet landelijk zou kunnen worden ingevoerd als ook deze laatste proef succesvol zou verlopen. Eerder invoeren dan in 2029 lukt volgens Heerma niet, omdat de Kieswet nog moet worden gewijzigd.
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