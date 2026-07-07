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Kinderhulp vindt dat zomervakantie ongelijkheid tussen kinderen vergroot: ‘Wordt pijnlijk duidelijk in kringgesprek’

Voor het ene kind is de zomervakantie heerlijk, voor een ander vooral pijnlijk. Het Nationaal Fonds Kinderhulp ziet dat de zomervakantie de ongelijkheid tussen kinderen groter maakt. Hulpverleners zien dat dat leidt tot schaamte, uitsluiting en een toename van mentale problemen.

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Terwijl de zomervakantie nadert (en deze voor mensen in het noorden al begonnen is) bereiden duizenden kinderen in Nederland zich voor op een zomer waarin er maar weinig te beleven valt. Juist tijdens de zomervakantie worden verschillen tussen kinderen extra zichtbaar en voelbaar, waarschuwt Kinderhulp.

Om kinderen mee te kunnen laten doen aan sport, kunst en cultuur, zijn er in Nederland mogelijkheden om financiële hulp aan te vragen, schreef Metro eerder. Ook een verjaardagscadeau kan nog via Stichting Jarige Job worden geregeld. Een vakantie naar de zon in het buitenland tijdens de zomervakantie hoort daar natuurlijk niet bij.

Zo zien veel kinderen hun vriendjes en vriendinnetjes van school met blije gezichten op vakantie gaan. Voor hen zit dat er niet in. Kinderhulp heeft daarom weer een Actie Zomerpret opgezet, zo is vandaag bekendgemaakt.

Kringgesprek voor en na de zomer is pijnlijk

„Armoede gaat niet alleen over een tekort aan geld”, zegt Bernique Tool, directeur van Kinderhulp. „Terwijl de één herinneringen maakt, staat de ander in de zomervakantie langs de zijlijn. Kinderen ervaren armoede vaak minder als een geldgebrek, maar meer als een tekort aan kansen om de dingen te doen die anderen ook doen. In de kringgesprekken vooraf en na de zomervakantie wordt het verschil pijnlijk duidelijk.”

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Sommige kinderen zitten de hele zomervakantie thuis

Sinds 2021 steeg het aantal kinderen dat ondersteuning kreeg voor dagjes uit en vakantiebijdragen met 34 procent. Tegelijkertijd neemt ook het totale beroep op hulp voor basisvoorzieningen stevig toe. Uit een recent onderzoek onder 944 maatschappelijke organisaties blijkt dat uitgaven voor vakanties of een dagje uit als eerste geschrapt worden bij gezinnen in armoede. Daartegenover staat dat Nederlanders dit jaar 21,9 miljoen keer ‘op zomervakantie’ gaan.

Hulpverleners bevestigen het beeld dat Kinderhulp schetst. Zij signaleren schaamte, stress en sociale uitsluiting. Een van hen beschrijft de situatie als: „Onzekerheid, er niet bijhoren, de hele zomervakantie thuiszitten.” Een andere hulpverlener ziet juist hoeveel verschil een uitje kan maken: „Een vakantie of een dagje uit zorgt ervoor dat kinderen even ‘normaal’ zijn en mee kunnen praten met anderen.”

Actie Zomerpret

Om aandacht te vragen voor de sociale gevolgen van kinderarmoede tijdens de zomer, houdt Kinderhulp deze zomer opnieuw de Actie Zomerpret. Hier vind je meer informatie. Nationaal Fonds Kinderhulp is er voor alle kinderen en jongeren in Nederland tussen de 0 en 21 jaar die in armoede opgroeien. Het motto daarbij: ‘Elk kind verdient een jeugd zonder zorgen’.

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Geschreven door Erik Jonk Na vwo en een niet voltooide hbo-opleiding, leerde Erik (1968) de journalistiek - regionaal en bij een persbureau - in de praktijk. Aan Metro is Erik Jonk nu al ruim 20 jaar verbonden. Voor Metronieuws.nl ligt zijn hart - hij was namens Metro jurylid voor de Musical Awards - bij entertainment en persoonlijke verhalen. Hij is onder meer verantwoordelijk voor tv-rubriek Blik op de Buis, filmrecensies en het tweewekelijkse Jong & Ondernemend.





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