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Jongeren kiezen andere vakantiebaantjes dan voorheen: horeca niet meer zo populair

Voor veel jongeren betekent de zomervakantie niet alleen uitslapen en vrije tijd, maar ook werken. Vakantiewerk blijft populair, zeker nu de arbeidsmarkt nog altijd kampt met personeelstekorten. Waar jongeren vroeger vooral een zomerbaantje zochten in de horeca, de plek waar ze ook zelf graag kwamen, lijkt daar nu verandering in te komen.

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Steeds meer jongeren kiezen voor ander werk en zoeken hun vakantiebaan buiten de bekende horecazaken. De vraag naar jonge werknemers blijft groot, maar de voorkeuren van jongeren lijken te verschuiven. IJsjes scheppen, vakkenvullen, toeristen vermaken op een camping of terrasgangers bedienen: wat is wel populair onder jongeren?

Welke zomerbaantjes kiezen jongeren?

Vakantiewerk blijft onverminderd populair, vertelt een woordvoerder van YoungCapital aan NU.nl. De vraag naar vakantiekrachten is vergelijkbaar met voorgaande jaren, terwijl onder de jongeren iets meer animo lijkt te zijn ten opzichte van vorig jaar. Wel is er een duidelijke verschuiving zichtbaar in het soort werk dat ze graag doen.

Dat is in lijn met de krapte op de arbeidsmarkt. Jongeren zijn niet meer afhankelijk van dat ene baantje in de ijssalon, doordat er veel openstaande vacatures zijn. „Het is eenvoudiger om iets te kiezen wat beter past bij hun wensen”, zegt de woordvoerder.

YoungCapital zocht op verzoek van NU.nl uit welke voorkeuren jongeren hebben. Zo blijkt dat ze minder graag fulltime werken en de voorkeur geven aan flexibele roosters. „We zien dat fulltimevakantiebanen lastiger te vullen zijn.” Verder zijn arbeidsvoorwaarden en vooral het salaris belangrijk. „Vanwege de grote vraag naar personeel betalen vakantiebanen vaak beter dan voorheen en kiezen jongeren vaker voor de beter betaalde banen.”

Maatschappelijk werk populairder

Opvallend is ook dat vakantiewerk steeds vaker maatschappelijk of professioneel relevant moet zijn voor jongeren. „Ze willen in de vakantie maatschappelijk bijdragen of ervaring opdoen binnen het vakgebied waarin ze later willen werken”, zegt de Young Capital-woordvoerder.

Bijverdienen in de ouderenzorg, thuiszorg en het ziekenhuis is populair door de maatschappelijke betekenis. Banen in bezorging en winkels trekken vooral vanwege de flexibiliteit. De horeca, vroeger dé vakantiebaan, is minder in trek.

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Dalende trend vakantiebanen: hoe kan dat?

Uitzendbureau Randstad analyseerde de vacatures die expliciet als vakantiewerk zijn uitgezet. Daarbij was juist een dalende trend in de vraag naar vakantiebanen te zien. „Dit komt omdat jongeren in Nederland vaak al bijbanen hebben en dan in de zomer meer uren draaien in die banen”, zegt een woordvoerder.

Dit is te zien aan cijfers: de piek ligt dit jaar lager dan vorig jaar. Op basis van de cijfers tot en met juni is de vraag naar vakantiewerk 14 procent lager dan in juni 2025.

Niet alleen maar in de zomer werken

Die dalende trend als het gaat om vakantiewerk komt volgens Randstad doordat er überhaupt minder vraag is naar personeel. „Vakantiewerk is daardoor veranderd: jongeren werken in de zomer meer uren bij hun huidige werkgever in plaats van dat ze ergens anders gaan werken.”

Uit CBS-cijfers blijkt bovendien dat ongeveer driekwart van de 15- tot 25-jarigen die onderwijs volgen een betaalde baan heeft. Veel jongeren hebben dus al een werkgever. Die werkgevers hoeven in de zomer niet meer apart naar vakantiekrachten te zoeken.

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Geschreven door Livia Guldie Livia (2002) heeft Journalistiek gestudeerd en is sinds kort gedoken in een studie Geschiedenis, met focus op politiek. Van schrijven gaat haar hart sneller kloppen, maar het begrijpelijk maken van ingewikkelde onderwerpen - van maatschappelijke kwesties tot psychologie - vindt ze het leukst, vooral als ze er zelf wat van opsteekt. En natuurlijk kent ze alle Gen Z-trends.

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