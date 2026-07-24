Vier op de tien mensen mijden het nieuws: volgens onderzoekers is ons brein daar niet op gebouwd
Vier op de tien mensen vermijden het nieuws tegenwoordig bewust, blijkt uit het Digital News Report 2025 van het Reuters Institute. Niet uit desinteresse, maar omdat de voortdurende stroom oorlogen, crises en rampen ons brein mentaal overbelast.
In Canada vermijdt zelfs bijna 70 procent af en toe het nieuws.
Waarom onthoudt je brein slecht nieuws beter dan goed nieuws?
Volgens onderzoekers zit dat diep in onze evolutie. Duizenden jaren geleden was het cruciaal om gevaar snel op te merken. Wie een roofdier of vijand te laat zag, had minder kans om te overleven. Daardoor reageren onze hersenen nog altijd sterker op negatieve dan op positieve informatie. Psychologen noemen dit de negativity bias.
Het verschil met vroeger is alleen dat de bedreigingen niet meer uit de directe omgeving komen. Via onze smartphone krijgen we nu in korte tijd berichten over oorlogen, natuurrampen, economische problemen en geweld van over de hele wereld.
Waarom klikken we massaal op slecht nieuws?
Dat negatieve berichten beter scoren, blijkt ook uit onderzoek. Wetenschappers analyseerden ruim 105.000 nieuwsartikelen en zagen dat koppen met meer negatieve woorden vaker werden aangeklikt. Positief nieuws had juist het tegenovergestelde effect.
Bij sommige mensen leidt die constante stroom zelfs tot problematisch nieuwsgebruik. Onderzoekers spreken dan van een patroon waarbij mensen dwangmatig het nieuws volgen, waardoor hun dagelijks functioneren en mentale gezondheid onder druk komen te staan.
Is stoppen met het nieuws volgen verstandig?
Toch is het volgens onderzoekers geen goed idee om het nieuws volledig links te laten liggen. In een democratie is betrouwbare informatie belangrijk. Wel adviseren zij om bewuster met nieuws om te gaan. Dat kan bijvoorbeeld door vaste momenten op de dag te kiezen om het nieuws te volgen, in plaats van voortdurend meldingen te bekijken. Ook helpt het om te kiezen voor betrouwbare achtergrondartikelen in plaats van eindeloos door sociale media te scrollen.
Daarnaast is het verstandig om kritisch te zijn op zogenoemde rage bait: berichten die vooral bedoeld zijn om boosheid of verontwaardiging op te wekken en zo meer aandacht te trekken.
Zo bescherm je jezelf tegen een overdosis slecht nieuws
De onderzoekers concluderen dat het nieuws waarschijnlijk niet minder heftig zal worden. Wel kunnen we zelf bepalen hoe we ermee omgaan. Ons brein is niet gebouwd voor een onafgebroken stroom aan slecht nieuws uit de hele wereld, maar het kan zich wel aanpassen als we bewustere keuzes maken over wanneer, waar en hoe we nieuws consumeren.
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