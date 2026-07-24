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Topaanklager ICC Karim Khan weggestuurd door lidstaten

Lidstaten van het Internationaal Strafhof (ICC) in Den Haag hebben in New York hoofdaanklager Karim Khan uit zijn functie gezet. Dat meldt persbureau Reuters op basis van diplomatieke bronnen. Khan wordt beschuldigd van seksueel wangedrag.

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Eerder gaven Nederland en Frankrijk al aan voor Khans ontslag te zullen stemmen tijdens de geheime stemming. Volgens persbureau Reuters zouden 82 van de 125 lidstaten voor Khans vertrek hebben gestemd.

Khan geldt gezien zijn functie als een van de machtigste aanklagers ter wereld, en vaardigde in die rol onder meer internationale arrestatiebevelen uit tegen de Israëlische premier Benjamin Netanyahu en de Russische president Vladimir Poetin.

Seksueel wangedrag

De topaanklager kwam in opspraak toen er geluiden klonken van seksueel wangedrag door Khan binnen het ICC. Khan zou een Maleisische advocate, een van zijn directe medewerkers, herhaaldelijk en verregaand seksueel hebben bejegend en aangeraakt hebben. Zelf ontkent Khan, die op non-actief is gesteld, de aantijgingen.

In een interview met CNN kwam de klokkenluidster medio juli voor het eerst naar buiten. Daar zei ze de situatie „niet anders te kunnen omschrijven dan een escalatie van pogingen” tot misbruik.

Van kwaad tot erger

Volgens Khan zijn de verwijten onderdeel van een bredere campagne om zijn arrestatiebevel tegen Netanyahu in diskrediet te brengen. Desgevraagd ontkende de Maleisische advocate tegen CNN voor de Israëlische geheime dienst Mossad te werken. Ze zei daarbij volledig achter de zaken tegen Israëlische hoogwaardigheidsbekleders te staan.

Volgens de advocate begonnen de ongewenste avances kort nadat ze voor Khan was begonnen, in 2023. Daarna ging het al snel van kwaad tot erger, onder meer tijdens een werkreis naar Colombia. In shock wist ze soms niet hoe te reageren. Ook zei ze tegen CNN dat ze bang was haar baan, inkomen en reisdocumenten te verliezen. Die laatste waren voor haar nodig om in Nederland te kunnen wonen – het ICC is gevestigd in Den Haag – samen met haar man en kind.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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