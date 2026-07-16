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Ministers: ontsla ICC-hoofdaanklager na berichten over wangedrag

De hoofdaanklager van het Internationaal Strafhof in Den Haag (ICC) moet ontslagen worden na aantijgingen van seksueel wangedrag, vinden ministers Tom Berendsen (Buitenlandse Zaken, CDA) en David van Weel (Justitie, VVD). In een Kamerbrief schrijven de bewindsmannen dat zij zich aansluiten bij de positie van het dagelijks bestuur van het strafhof. Dat heeft aanbevolen om hoofdaanklager Karim Khan weg te sturen na een advies van een toezichthouder van het ICC.

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De beschuldigingen richting Khan kwamen eind 2024 al naar buiten. In juni is hij officieel geschorst. Het advies van de toezichthouder hierover is vertrouwelijk, maar in handen van Reuters. Volgens het persbureau had hij een relatie met een advocate die voor hem werkte, die uitmondde in „seksueel contact zonder wederzijdse instemming”.

Khan ontkent nog altijd dat hij iets heeft misdaan. Daarbij verwijst hij ook naar het oordeel van drie rechters dat er te weinig bewijs ligt voor de beschuldigingen.

Gezichtsbepalende rol

Op 24 juli komen de 125 lidstaten van het ICC bijeen in New York om te beslissen over het lot van Khan. De ministers verwachten dat een meerderheid zal stemmen voor zijn ontslag.

De ministers tillen er zwaar aan dat Khan een „gezichtsbepalende” rol heeft bij het strafhof, waardoor „elk wangedrag van zijn kant vrijwel onvermijdelijk ook zal leiden tot schade aan de reputatie van het Hof”. Zij verwachten van topmensen bij het ICC dat ze „het goede voorbeeld geven en zorgen voor een veilige werkomgeving”.

Hoewel Berendsen en Van Weel nu van plan zijn om voor het ontslag te stemmen, houden ze nog een kleine slag om de arm. „Daarbij zal uiteraard rekening worden gehouden met eventuele ontwikkelingen die zich vóór of tijdens de Zitting nog zouden kunnen voordoen.”

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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