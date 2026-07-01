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Besluit over verlenging verblijf Holleeder in EBI moet over

De staatssecretaris van Justitie en Veiligheid moet opnieuw beslissen of Willem Holleeder een jaar langer in de Extra Beveiligde Inrichting in Vught moet blijven. Een eerder besluit hiertoe is vernietigd door de Raad voor de Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ). Dat is de uitkomst van een beroepsprocedure van de advocaat van Holleeder, Chaimae Ihattaren.

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Holleeder (68) zit inmiddels meer dan elf jaar in de strengst beveiligde gevangenis van Nederland. Hij zit daar een levenslange celstraf uit voor een serie moordopdrachten. De staatssecretaris had zijn verblijf in de EBI in februari 2026 nog met een jaar verlengd.

Hiertoe werd besloten, ondanks verschillende adviezen om Holleeder over te plaatsen naar een lichter regime. „De staatssecretaris heeft deze adviezen naast zich neergelegd en anders besloten”, aldus de RSJ. „De beroepscommissie oordeelt nu dat de beslissing van de staatssecretaris onredelijk en onbillijk is, omdat met minder ingrijpende middelen kan worden volstaan om het gevaar in te perken.”

Tegemoetkoming

„De beroepscommissie heeft vandaag een duidelijke grens getrokken. Je kunt iemand niet ruim elf jaar in het zwaarste detentieregime van Nederland vasthouden op basis van steeds dezelfde, verouderde informatie”, reageert Ihattaren. „Deze uitspraak bevestigt dat ook de heer Holleeder recht heeft op een eerlijke en zorgvuldige beoordeling. Voor hem gelden geen andere regels.”

De staatssecretaris moet uiterlijk drie weken nadat het besluit is ontvangen, opnieuw beslissen, blijkt uit de uitspraak van de RSJ. De raad besloot ook dat Holleeder een tegemoetkoming krijgt van 900 euro voor de tijd dat hij dit jaar onterecht in de EBI heeft gezeten.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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