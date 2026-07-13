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Vakbond vindt hitte op de werkvloer groter probleem en wil regels: ‘Werknemers duizelig en misselijk’

Terwijl Nederland zich opmaakt voor opnieuw warme zomerdagen, waarschuwt vakbond CNV dat veel werkplekken onvoldoende zijn voorbereid op extreme hitte. Uit een peiling onder 1500 werkenden die fysiek aanwezig zijn op hun werkplek, blijkt dat veel werknemers tijdens warme periodes tegen problemen aanlopen.

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Vooral mensen in sectoren als de bouw, industrie en zorg krijgen te maken met zware omstandigheden.

Zwaar werk tijdens hitte

Volgens CNV geeft meer dan de helft van de ondervraagden aan dat zij tijdens hitte zwaar werk moeten uitvoeren. Dat kan zorgen voor onveilige situaties op de werkvloer. Zo zegt 56 procent van de deelnemers dat hoge temperaturen leiden tot risico’s tijdens het werk. Bijna een kwart van de ondervraagden heeft zelf al een gevaarlijke situatie meegemaakt door de warmte.

De vakbond stelt dat veel werkgevers nog geen duidelijk beleid hebben voor warme dagen. Zo ontbreekt het volgens CNV vaak aan een hitteplan, worden werktijden niet aangepast en krijgen werknemers niet standaard extra pauzes wanneer de temperatuur flink oploopt.

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Klachten door warmte

De gevolgen van werken in de hitte zijn volgens CNV merkbaar. Werknemers melden onder meer klachten als hoofdpijn, duizeligheid en misselijkheid. Vooral bij fysiek zwaar werk kan de combinatie van hoge temperaturen en inspanning zorgen voor gezondheidsrisico’s.

„Het is tijd dat werkgevers hun verantwoordelijkheid nemen en een gedegen hitteprotocol invoeren”, zegt CNV-bestuurslid Justine Feitsma. Volgens haar is het opvallend dat er voor andere weersomstandigheden wel duidelijke afspraken bestaan. „Voor sneeuw, hagel en gladheid is wél beleid. Maar voor hitte is niets geregeld. Dat is vreemd, zeker met steeds hetere zomers.”

Vakbond wil strengere regels

CNV vindt dat er vanuit de politiek meer moet worden gedaan om werknemers beter te beschermen tegen extreme hitte. De vakbond pleit voor duidelijke verplichtingen voor werkgevers wanneer temperaturen hoog oplopen. Daarbij denkt CNV bijvoorbeeld aan aangepaste werktijden, extra rustmomenten, voldoende mogelijkheden om af te koelen en in extreme gevallen het tijdelijk stilleggen van werkzaamheden.

Volgens Feitsma wordt de noodzaak steeds groter door klimaatverandering. „Extreme hitte wordt steeds normaler. Onze wetgeving loopt daar op achter. Werknemers verdienen dezelfde bescherming tegen hitte als tegen andere gevaarlijke arbeids- en weersomstandigheden.”

De vakbond roept werkgevers daarom op om niet te wachten tot de volgende hittegolf, maar nu al maatregelen te nemen. Want terwijl warme zomers steeds vaker voorkomen, blijft de bescherming op veel werkplekken volgens CNV nog achter.

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Geschreven door Cassandra Oostrom Cassandra heeft Journalistiek gestudeerd en spendeert graag tijd aan het lezen van andermans schrijfwerk, van fictie tot autobiografieën. Daarnaast is ze altijd al geïnteresseerd geweest in de wereld en maatschappelijke onderwerpen. Die twee passies combineert ze graag met haar liefde voor reizen.

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