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Hitte keert dit weekend terug, met lokaal 32 graden: ‘Zonkracht 7, binnen een kwartier verbranden’

We krijgen een zonnig zomerweekend met op veel plaatsen zomerse tot tropische temperaturen. De hitte is dus terug, waarbij de hoogste temperaturen in het zuiden worden verwacht. Langs de noordkust en op de Waddeneilanden blijft het beduidend koeler, meldt weerdienst Weeronline.

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Morgen schijnt, na een bewolkte start van de dag in het noorden van ons land, overal de zon. Door een matige en aan zee vrij krachtige noordoostenwind ontstaan grote temperatuurverschillen. Lokaal wordt flinke hitte verwacht.

Het RIVM heeft daarom voor het midden en zuiden van Nederland een hitteplan uitgeroepen. Dat geldt voor de provincies Zeeland, Zuid-Holland, Noord-Brabant, Limburg, Utrecht, Gelderland en Overijssel. Hier lees je er alles over, in de video boven dit artikel hoor je erover.

Hitte in sommige delen van het land ver weg

Op de Waddeneilanden, in het noordelijk kustgebied en in de Kop van Noord-Holland wordt het 20 tot 23 graden en is de echte hitte ver weg. Op de westelijke stranden wordt het ongeveer 25 graden. Landinwaarts stijgt de temperatuur op de meeste plaatsen naar 29 tot 31 graden en in het zuidoosten kan het 32 graden worden.

Morgenavond blijft het aangenaam zomerweer. Halverwege de avond ligt de temperatuur van noord naar zuid tussen de 19 en 26 graden.

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Zondag wordt het weer écht zomer

Zondag overheerst overal de zon. De temperatuur loopt op naar 23 graden in het noorden. Lokaal is er sprake van hitte met 32 graden in het zuiden. In het midden van het land wordt het op veel plaatsen 29 of 30 graden. Langs de noordkust en op de Waddeneilanden blijft het met maximaal ongeveer 20 graden duidelijk koeler. Meteoroloog Rico Schröder: „De zonkracht is 7. Daardoor kan een onbeschermde huid binnen een kwartier verbranden.”

Leestip: ‘Insmeren tegen de zon moet routine worden als tandenpoetsen, ook als het bewolkt is’.

Ook na het weekend blijft het zomers

Na het weekend verandert het weerbeeld nauwelijks. De wind blijft uit de noordoosthoek waaien en de zon blijft het weerbeeld domineren. In het midden en zuiden van het land wordt het meestal 27 tot 32 graden. In het noorden ligt de temperatuur vaak tussen 20 en 25 graden. Pas aan het eind van de week kan lokaal een regen- of onweersbui ontstaan en zal het gedaan zijn met de hitte.

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Geschreven door Erik Jonk Na vwo en een niet voltooide hbo-opleiding, leerde Erik (1968) de journalistiek - regionaal en bij een persbureau - in de praktijk. Aan Metro is Erik Jonk nu al ruim 20 jaar verbonden. Voor Metronieuws.nl ligt zijn hart - hij was namens Metro jurylid voor de Musical Awards - bij entertainment en persoonlijke verhalen. Hij is onder meer verantwoordelijk voor tv-rubriek Blik op de Buis, filmrecensies en het tweewekelijkse Jong & Ondernemend.





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