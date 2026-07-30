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Rijn bij Lobith staat op laagste peil ooit gemeten

De Rijn heeft nog nooit zo laag gestaan. Op donderdag werd bij Lobith, waar de rivier Nederland binnenkomt, een waterpeil gemeten van 6,47 meter boven NAP, laten data van Rijkswaterstaat zien. Daarmee is het laagterecord van 6,48 meter uit augustus 2022 verbroken. De metingen begonnen in 1866.

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Rijkswaterstaat verwacht dat de stand van de Rijn de komende dagen nog verder zal zakken. Ook de hoeveelheid water die vanuit Duitsland het land binnenstroomt is met 692 kubieke meter per seconde extreem laag. Normaal voert de Rijn deze tijd van het jaar meer dan twee keer zoveel water af.

Het lage waterpeil komt door een lange periode van droogte en hitte in Nederland en andere landen waar de Rijn doorheen stroomt, zegt een woordvoerder van Rijkswaterstaat. De sneeuw in Zwitserland was dit jaar ook al snel gesmolten. „We verwachten dat vanwege klimaatverandering dit soort omstandigheden steeds vaker zullen voorkomen”, zegt hij.

Landelijke effecten

Het gebrek aan Rijnwater heeft landelijke effecten. De scheepvaart kan door de lage waterstanden minder vervoeren, zegt de woordvoerder. Het Twentekanaal, dat sinds zaterdag dicht is, wordt normaal gevuld met water uit de IJssel, een aftakking van de Rijn. Ook komt er door de lage afvoer van zoetwater steeds meer zeewater het westen van Nederland binnen.

Voor de komende twee weken wordt weinig neerslag voorspeld, en dus zullen de lage waterstanden waarschijnlijk aanhouden. „Die droogte zijn we voorlopig nog niet vanaf”, zegt de woordvoerder.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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