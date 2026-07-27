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We krijgen een hete zomerweek: woensdag kan de temperatuur oplopen tot 36 graden

Na een regionaal natte zondag wordt het deze week zonnig en zeer warm: een echte zomerweek dus. Woensdag wordt naar verwachting de heetste dag, met maxima van 30 graden aan de kust en van 34 tot 36 graden in het zuiden en oosten van het land.

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Vandaag komen volgens weerdienst Weeronline vooral landinwaarts in de ochtend nog enkele buien voor. In de loop van de dag neemt de buienkans af en wordt het vanuit het westen zonniger. De middagtemperatuur loopt uiteen van 20 graden aan zee tot lokaal 24 graden in Limburg. Maar dan volgt een zomerweek met een temperatuur die naar regelrechte hitte gaat.

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Woensdag heetste dag van de week: kans op 36 graden

Morgen wordt een warme zomerdag met geregeld zon, al komt in het noorden soms meer bewolking voor. Bij een zwakke tot matige zuidwestenwind krijgen we een temperatuur van 25 tot 27 graden in de kustprovincies en van 28 tot plaatselijk 30 graden in het oosten, midden en zuiden van het land. Tussen 12.00 en 15.00 uur wordt zonkracht 6 bereikt (het Huidfonds waarschuwt daarvoor).

Woensdag stijgt de temperatuur op de meeste plaatsen naar het hoogste niveau van de week. In de kustgebieden wordt het rond 30 graden. In het zuiden en oosten loopt de temperatuur op van 34 tot 36 graden. Het weerbeeld bestaat uit volop zon en weinig wind. Langs de westkust kan in de middag een verkoelende zeebries opsteken.

Temperatuur donderdag afhankelijk van winddraaiing

Voor donderdag is de verwachting qua temperatuur onzeker. De wind draait van zuid naar west en het moment waarop dit gebeurt, heeft grote invloed op de middagtemperatuur. In de kustprovincies wordt het bij een stevige westenwind niet warmer dan 25 graden. Vindt de winddraaiing later plaats, dan kan het in steden als Rotterdam en Amsterdam nog ruim 30 graden worden. In Limburg, de Achterhoek en Twente kan de temperatuur nog oplopen naar 35 of 36 graden.

Vanaf vrijdag wordt het minder heet

Vrijdag en zaterdag waait de wind uit het noordwesten of noorden, waardoor koelere lucht vanaf de Noordzee wordt aangevoerd. Aan de kust ligt de temperatuur in de middag rond 24 graden, terwijl het in het zuidoosten lokaal nog 30 graden kan worden.

Het weerbeeld bestaat uit een afwisseling van zon en wolken. In het weekend en begin volgende week is er vooral landinwaarts een kleine kans op een bui, maar volgens de verwachting komt daarmee geen einde aan de aanhoudende droogte.

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Geschreven door Erik Jonk Na vwo en een niet voltooide hbo-opleiding, leerde Erik (1968) de journalistiek - regionaal en bij een persbureau - in de praktijk. Aan Metro is Erik Jonk nu al ruim 20 jaar verbonden. Voor Metronieuws.nl ligt zijn hart - hij was namens Metro jurylid voor de Musical Awards - bij entertainment en persoonlijke verhalen. Hij is onder meer verantwoordelijk voor tv-rubriek Blik op de Buis, filmrecensies en het tweewekelijkse Jong & Ondernemend.





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