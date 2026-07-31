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Het wordt heerlijk zomerweer dit weekend, regionaal een kans op een ’tropische zondag’

Dit weekend verloopt op de meeste plaatsen ‘zeer aangenaam’ als het om zomerweer gaat. Weerdienst Weeronline meldt veel ruimte voor de zon, temperaturen van 23 tot 30 graden én regionale kansen voor een tropische zondag.

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Vanmiddag trekken in het noorden nog buien over, waarbij ook onweer mogelijk is. Daar wordt het niet warmer dan 20 graden. In de rest van het land blijft het droog en loopt de temperatuur op naar 23 tot 28 graden.

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Zomerweer vanaf morgen

Morgen is het op veel plaatsen goed zomerweer voor buitenactiviteiten. De temperatuur stijgt van 23 graden in het westen tot lokaal 27 graden in het zuidoosten. Daarbij schijnt de zon flink, al komen ook enkele stapelwolken voor. In het noorden kan nog een enkele bui voorkomen. In de rest van het land blijft het droog. De wind is zwak tot matig en waait uit het noordwesten. Hierdoor wordt het direct aan zee iets frisser in de loop van de middag.

In deze video hoor je Verena Mülder van Weeronline over het zomerweer dit weekend.

Zondag tropisch in Zuid-Limburg

Zondag keert het warme zomerweer terug. In Zuid-Limburg wordt het 29, lokaal soms 30 graden. Ook in de rest van het land wordt het warmer dan morgen, maar blijft het bij een aangenamere 23 tot 28 graden. Er is sluierbewolking, maar de zon weet daar vaak doorheen te schijnen.

Na zonsondergang koelt het snel af. De minima liggen dit weekend tussen 9 en 14 graden. Dat is dus bevorderlijk voor de nachtrust na een warme dag.

Het weer na het weekend

Na het weekend wordt het eerst nog warmer, voordat de temperatuur later in de week weer omlaag gaat. Vervolgens is het een tijd licht wisselvallig met gematigde temperaturen. Dagelijks is er kans op een bui, maar de zon zal ook zeker schijnen.

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Geschreven door Erik Jonk Na vwo en een niet voltooide hbo-opleiding, leerde Erik (1968) de journalistiek - regionaal en bij een persbureau - in de praktijk. Aan Metro is Erik Jonk nu al ruim 20 jaar verbonden. Voor Metronieuws.nl ligt zijn hart - hij was namens Metro jurylid voor de Musical Awards - bij entertainment en persoonlijke verhalen. Hij is onder meer verantwoordelijk voor tv-rubriek Blik op de Buis, filmrecensies en het tweewekelijkse Jong & Ondernemend.





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