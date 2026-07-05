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Meeste aangehouden relschoppers Den Haag weer vrij

Van de 29 mensen die zaterdagavond in de Haagse Schilderswijk werden aangehouden tijdens ongeregeldheden na de WK-wedstrijd tussen Marokko en Canada, zijn er 25 in de nacht vrijgelaten met een boete. Dat laat een woordvoerster van de politie weten.

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Of de vier die in de nacht nog niet naar huis mochten zondagochtend nog steeds in de cel zitten, weet de woordvoerster niet.

Rond de Vaillantlaan en de Hoefkade werd zaterdagavond gefeest na de WK-zege van Marokko. Rond 22.20 uur sloeg de feestvreugde om in ongeregeldheden. Agenten werden bekogeld met glas, eieren, stenen, fakkels en vuurwerk. Twee agenten raakten gewond toen zwaar vuurwerk in hun richting werd gegooid. Ook een verkeersregelaar liep verwondingen op. De ME moest ingrijpen om de openbare orde te herstellen.

Op meer plekken in het land was het onrustig na de feestelijkheden rond de wedstrijd. In de Utrechtse wijken Lombok, Kanaleneiland en Overvecht werd brand gesticht, zwaar vuurwerk naar de politie gegooid en veroorzaakten relschoppers verkeersopstoppingen. Ook hier greep de ME in. De politie meldt zondagochtend dat er nog niemand is aangehouden en dat het onderzoek naar de verdachten nog loopt.

Rustig

In Tilburg zijn vier mensen aangehouden omdat zij vuurwerk naar de politie gooiden. Ze worden verdacht van poging tot doodslag. Volgens de politie verliep het feest na de wedstrijd in het centrum van de Brabantse stad over het algemeen gemoedelijk. Rond 23.00 uur was een groot deel van de feestvierders vertrokken maar bleef „een kleine groep over die kennelijk wat minder goeds in de zin had”.

Op andere openbare plekken in het land bleef het bij een feestelijke viering en was er geen noodzaak tot aanhoudingen. Zo ontstond in Vlissingen spontaan een feest met ongeveer 100 auto’s en 300 feestvierders. Toen er „toch wat chaos dreigde te ontstaan” gaven feestvierders „keurig gehoor” aan de opdracht om de festiviteiten te stoppen, aldus de politie.

Ook in Amersfoort bleef het rustig, meldt een politiewoordvoerder. Bij de Van Randwijcklaan en de rotonde De Stier, waar zich vaker mensen verzamelen, ontstond een feestende menigte. De aanwezigen hebben zich aan de regels gehouden en de politie hoefde niet in te grijpen.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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