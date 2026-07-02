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Grolsch neemt Limburgse bierbrouwer Gulpener over

Bierbrouwer Grolsch uit Enschede neemt zijn Limburgse branchegenoot Gulpener over. Grolsch bezat al 15 procent van Gulpener en neemt nu ook de rest van het bedrijf uit Gulpen over. Financiële details werden niet bekendgemaakt.

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Volgens de brouwers wordt daarmee een volgende stap in een samenwerking van bijna dertig jaar gezet. De stap versterkt ook de positie van Grolsch in de biermarkt en vergroot de slagkracht van beide brouwers in een markt die steeds competitiever wordt, aldus een verklaring.

Grolsch, dat zelf eigendom is van het grote Japanse bierconcern Asahi Group, wordt door de overname ook versterkt in het speciaalbiersegment en bij non-alcoholische dranken, met de merken Gulpener, Château Neubourg, Gerardus Kloosterbier, Korenwolf en BATU Kombucha. De brouwers zeggen gezamenlijk meer dan zeshonderd jaar aan brouwervaring in huis te hebben.

‘Logisch vervolg’

„Deze stap is een logisch vervolg op een samenwerking die zich in de praktijk al bijna dertig jaar heeft bewezen. Gulpener is een onderscheidende brouwerij met een geweldige historie en een duidelijke eigen identiteit”, aldus Emily Pittman, managing director van Grolsch.

„Voor Gulpener markeert dit een nieuw hoofdstuk in een samenwerking die al lang bestaat en gebaseerd is op vertrouwen. We zien deze stap als een bevestiging van de kracht van onze merken, onze mensen, onze kwaliteit en onze worteling in Limburg”, zegt Jan-Paul Rutten, eigenaar en directeur van Gulpener. „In Grolsch hebben we de beste partner gevonden om een gezonde toekomst voor de bierbrouwerij en haar medewerkers te waarborgen.”

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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