Redactie
Redactie Binnenland 19 jul 2026
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Opvarende van gezonken duwboot in Amsterdamse Coenhaven gevonden

AMSTERDAM - Na het zinken van een duwboot in de Coenhaven is een opvarende vermist geraakt. Er wordt gezocht met een sonarboot en meerdere duikteams, maar zowel de politie als de veiligheidsregio houdt er rekening mee dat deze persoon niet meer leeft. MICHEL VAN BERGEN / ANP
ANP / ANP / Mizzle Media / Michel van Bergen

De opvarende van een gezonken duwboot in de Coenhaven in Amsterdam is zondag gevonden. De persoon is overleden, zegt een woordvoerster van de politie Amsterdam. Het Landelijk Team Onderwaterzoekingen zocht sinds zaterdagochtend naar de vermiste opvarende.

Waardoor de duwboot is gezonken, is nog niet bekend. Er zou geen sprake zijn geweest van een aanvaring. De VOA (Verkeersongevallenanalyse) van de politie doet verder onderzoek. De Arbeidsinspectie en de Inspectie Leefomgeving en Transport zijn daarbij betrokken.

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ANP

Redactie
Geschreven door Redactie

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