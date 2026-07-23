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Gesloten jeugdhulp verder afgebouwd: aantal plekken en jongeren opnieuw gedaald

Het aantal jongeren dat in de gesloten jeugdhulp verblijft, neemt verder af. Ook het aantal beschikbare plekken is opnieuw gedaald. Daarmee zet de afbouw van de gesloten jeugdhulp door, in lijn met de ambitie van de overheid om in 2030 vrijwel geen gesloten plaatsingen meer te hebben. Dat blijkt uit de nieuwste Monitor Gesloten Jeugdhulp van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

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Op 1 april 2026 waren er in Nederland nog 467 plekken beschikbaar voor gesloten jeugdhulp. Dat zijn er 66 minder dan een jaar eerder, een afname van 12,4 procent. Op hetzelfde moment verbleven 350 jongeren in een gesloten instelling. Dat zijn er 65 minder dan op 1 april 2025, een daling van 15,6 procent. De bezettingsgraad kwam daarmee uit op 75 procent.

Meer alternatieven voor gesloten jeugdhulp

Het kabinet, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), Jeugdzorg Nederland en verschillende ministeries willen dat kinderen zoveel mogelijk thuis opgroeien. Gesloten jeugdhulp moet alleen worden ingezet als het echt niet anders kan. Daarom wordt het aantal gesloten plekken de komende jaren verder afgebouwd, met als doel om in 2030 zo dicht mogelijk bij nul uit te komen.

Gesloten jeugdhulp is bedoeld voor jongeren die intensieve hulp nodig hebben en bij wie opname noodzakelijk is, omdat zij zich anders aan de hulp zouden onttrekken of een gevaar vormen voor zichzelf of hun omgeving. Een kinderrechter beslist uiteindelijk of een jongere in aanmerking komt voor een gesloten plaatsing.

Met welke beperkingen hebben jongeren in gesloten jeugdhulp te maken? Een gesloten plaatsing betekent dat jongeren hun accommodatie niet zomaar mogen verlaten. De kinderrechter geeft daarvoor een machtiging af als de kans groot is dat een jongere anders wegloopt of zich aan de noodzakelijke hulp onttrekt. Ook gelden er vaak regels over bezoek, vrijheden en de dagelijkse structuur. Jongeren volgen een vast dagprogramma met behandeling, onderwijs en begeleiding. Het doel van de gesloten plaatsing is om de veiligheid van de jongere en de omgeving te waarborgen en toe te werken naar een situatie waarin de hulp weer in een minder beperkende omgeving kan plaatsvinden.

Wel voldoende passende hulp nodig

Volgens de NZa brengt de afbouw ook risico’s met zich mee. Hoewel het aantal gesloten plaatsen afneemt, blijft de vraag naar specialistische jeugdhulp bestaan. Daarom is het volgens de toezichthouder belangrijk dat er voldoende passende alternatieven beschikbaar komen voor jongeren die niet langer in een gesloten instelling worden opgevangen.

De monitor laat zien dat steeds meer locaties overstappen op kleinschaligere en zogenoemde hybride voorzieningen, waar zowel jongeren met als zonder machtiging voor gesloten jeugdhulp verblijven. Op 1 april 2026 kon 28 procent van de beschikbare capaciteit hiervoor worden ingezet. De NZa ziet daarin een duidelijke opwaartse trend.

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Inzicht voor gemeenten

Met de monitor volgt de NZa hoe de beschikbaarheid van gesloten jeugdhulp zich ontwikkelt. Ook brengt de organisatie in kaart uit welke regio’s jongeren afkomstig zijn, zodat gemeenten, zorgaanbieders en ministeries beter kunnen inspelen op de vraag naar specialistische jeugdzorg.

Volgens de toezichthouder is dat nodig om de overgang naar minder gesloten jeugdhulp gecontroleerd te laten verlopen, zonder dat kwetsbare jongeren tussen wal en schip raken.

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Geschreven door Sophie Rietmulder Sophie (1993) studeerde Pedagogiek en Social Work, maar rolde daarna toch de journalistiek in. Als redacteur bij Metro duikt ze graag in alles wat de mens beweegt. Van liefde en psychologie tot maatschappelijke ontwikkelingen en gezondheid. Met haar laptop en een koffie to go aan haar zijde is de wereld haar kantoor. Inspiratie vindt ze overal: op social media, tijdens gesprekken met vrienden en via toevallig opgevangen flarden van een gesprek in de stad. Haar notitie-app met steeds groter wordende ideeënlijst is dan ook haar trouwe sidekick.

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