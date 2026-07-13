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Geniet nog even van de zon want na dagenlange hitte slaat het weer om

Na een wisselvallige start van juli laat de zomer deze week volop van zich horen. De zon schijnt bijna iedere dag, de temperaturen lopen flink op en op sommige plekken wordt het zelfs tropisch warm. Kortom, het wordt heerlijk weer.

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Maar helaas is het lekkere weer van korte duur: aan het einde van de week neemt de kans op stevige regen- en onweersbuien toe.

Warm weer opkomst

Vandaag begint op veel plaatsen nog grijs door lage bewolking en lokaal kan er zelfs wat mist voorkomen. Die verdwijnt in de loop van de ochtend, waarna de zon de rest van de dag uitbundig schijnt. De temperatuur stijgt naar 24 tot 27 graden in het noorden en langs de kust. In het midden en zuiden kan het 27 tot lokaal 32 graden worden. Ook morgen verandert er weinig aan het weerbeeld. De zon blijft de hoofdrol spelen, al trekken er af en toe wat hoge wolkenvelden over het land.

Strandweer met zon én wind

Wie een dagje strand op de planning heeft staan, treft prima omstandigheden. Wel staat er vandaag en morgen een stevige noord- tot noordoostenwind, die kan oplopen tot windkracht 5. Een windscherm of strandtent is daarom geen overbodige luxe. Daarnaast is de zonkracht hoog. Zonder zonnebrandcrème kan een onbeschermde huid al binnen 10 tot 20 minuten verbranden.

🌅 West-Europa beleeft warmste juni ooit Het was puffen en zweten in juni en dat blijkt nu ook uit de cijfers. Volgens de Europese klimaatdienst Copernicus was juni 2026 de warmste juni ooit gemeten in West-Europa. Gemiddeld was het ruim 3 graden warmer dan normaal.

Hitte houdt aan

Ook woensdag en donderdag blijft het volop zomer. Door een oostenwind loopt de temperatuur verder op. Langs de kust wordt het zo’n 28 graden, terwijl het in het binnenland 30 tot lokaal 33 graden kan worden. Wie verkoeling zoekt, kan terecht in zee. Met een watertemperatuur van ongeveer 20 graden is het zeewater warmer dan gebruikelijk voor deze tijd van het jaar.

De aanhoudende zon heeft ook een keerzijde. Op veel plekken in Nederland is deze maand nauwelijks regen gevallen, waardoor de droogte verder toeneemt. Op verschillende plaatsen wordt daarom al gesproeid om gewassen en groen in leven te houden.

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Even gedaan met het warme weer

Vrijdag lijkt het weerbeeld te veranderen. De lucht wordt instabieler, waardoor de kans op regen- en onweersbuien flink toeneemt. Voor de buien uit kan het nog altijd zeer warm worden.

Vanaf het weekend lijkt de tropische lucht te verdwijnen. Een koelere noordenwind zorgt dan voor lagere temperaturen, meer bewolking en af en toe een regenbui. Daarmee lijkt de zomerse hitte voorlopig even voorbij.

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Geschreven door Cassandra Oostrom Cassandra heeft Journalistiek gestudeerd en spendeert graag tijd aan het lezen van andermans schrijfwerk, van fictie tot autobiografieën. Daarnaast is ze altijd al geïnteresseerd geweest in de wereld en maatschappelijke onderwerpen. Die twee passies combineert ze graag met haar liefde voor reizen.

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