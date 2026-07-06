Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Asielminister ontbiedt 10 gemeenten vanwege spreidingswet

Tien gemeenten moeten zich op het ministerie van Asiel en Migratie melden, omdat ze niet voldoen aan hun wettelijke taak om voor voldoende opvangplekken te zorgen. Het gaat om Aalten, Achtkarspelen, Bergen (Limburg), Beverwijk, Gemert-Bakel, Overbetuwe, Sluis, Valkenswaard, Voerendaal en Westland.

Sneller bij nieuws dat ertoe doet Stel Metro in als voorkeursbron en je vindt ons nieuws altijd terug in Google. Instellen →

Minister Bart van den Brink heeft deze gemeenten al eerder een brief gestuurd omdat ze niet voldoen aan de spreidingswet, maar kreeg nul op het rekest. Ook gesprekken met ambtenaren hielpen niet.

De gesprekken die Van den Brink nu gaat voeren met burgemeesters en wethouders van de gemeenten moeten ertoe leiden dat de gemeenten alsnog opvanglocaties gaan regelen. In het uiterste geval kan de minister in plaats van de gemeente een vergunning voor een opvanglocatie verlenen. „Dat zal dan ergens in het najaar zijn,” verwacht Van den Brink. „Laten we hopen niet in die situatie te komen. Maar tegelijk: de wet is de wet.”

Pittig gesprek

Er zijn volgens Van den Brink 107 gemeenten die momenteel niet aan hun wettelijke taak voldoen. Na deze eerste tien verwacht de minister dat er meer gemeenten langs zullen moeten komen. Hij benadrukt dat alle gemeenten op dezelfde manier behandeld worden. „Er zit geen verschil tussen gemeenten die vandaag genoemd worden of over een paar weken. Het zijn allemaal gemeenten die niet aan de wettelijke eisen voldoen”, aldus de bewindsman. Gesprekken met andere gemeenten in een eerdere fase hebben wél geholpen, zegt Van den Brink desgevraagd. Hij zegt niet welke gemeenten dat zijn.

Verschillende gemeentebesturen hebben in het akkoord van het nieuwe college afgesproken om geen opvanglocatie te regelen. Ook die gemeenten kunnen in de toekomst een pittig gesprek op het ministerie verwachten. „Ik heb vanaf de start van dit kabinet duidelijk gemaakt dat we de spreidingswet gaan toepassen. Daarin zit de verplichting voor iedere gemeente. In de bestuurlijke gesprekken kunnen gemeenten aangeven waarom iets niet lukt, waarom ze nog tijd nodig hebben.”

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) weigerde maandagmiddag inhoudelijk te reageren op het besluit van de minister. De tien gemeenten waren niet bereikbaar of zeiden later te reageren.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

Reacties