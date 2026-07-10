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Timmermans, Remkes en De Graaf benoemd tot minister van Staat

Frans Timmermans, Johan Remkes en Thom de Graaf zijn door de koning benoemd tot minister van Staat. Daarmee spreekt de regering „haar waardering uit voor hun langdurige en bijzondere verdiensten voor het openbaar bestuur en de Nederlandse samenleving”.

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De uitbreiding komt er omdat het aantal ministers van Staat recent is teruggelopen, zei premier Rob Jetten op zijn wekelijkse persconferentie. Vorig jaar overleden nog twee ministers van Staat, namelijk Hans van den Broek en Frits Korthals Altes.

Ministers van Staat kunnen door de regering om advies worden gevraagd. Ook worden ze ingezet om het kabinet te vertegenwoordigen in binnen- en buitenland, bijvoorbeeld bij begrafenissen van staatslieden.

Stikstofcrisis

Timmermans was tot afgelopen november nog partijleider van de fusiepartij GroenLinks-PvdA. Daarvoor was hij Eurocommissaris en buitenlandminister. Volgens het ministerie van Algemene Zaken heeft hij zich „nationaal en internationaal onderscheiden in de publieke dienst”. Volgens Jetten heeft Timmermans een „enorme staat van dienst” als Kamerlid, minister en vicepresident van de Europese Commissie.

Remkes (VVD) heeft in zijn carrière veel verschillende bestuurlijke functies gehad. Hij was onder meer minister van Binnenlandse Zaken, commissaris van de koning in Noord-Holland, informateur en voorzitter van verschillende adviescommissies. Zo leidde hij de commissie die in 2022 advies gaf hoe Nederland uit de stikstofcrisis moest komen.

Herman Tjeenk Willink

D66’er De Graaf was tot 1 juli vicevoorzitter van de Raad van State. Ook was hij eerder burgemeester van Nijmegen en minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties.

Met de drie nieuwe benoemingen zijn er in totaal negen ministers van Staat, onder wie oud-vicevoorzitter van de Raad van State Herman Tjeenk Willink, oud-NAVO-hoofd en CDA-minister Jaap de Hoop Scheffer en oud-CDA-premier Jan Peter Balkenende.

ANP

Geschreven door Redactie Metro Metro wil jou informeren met betrouwbare informatie, inspireren met bruikbare tips en weetjes, prikkelen met echte verhalen met echte mensen en – als het kan – laten lachen door verhalen met bijzondere invalshoeken.

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