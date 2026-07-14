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Onbegrip na vrijspraak in zaak Tamar (14): ‘Leg maar uit aan iemand die zijn kind is verloren’

De vrijspraak in de zaak over de dodelijke aanrijding van Tamar (14) uit Marken is moeilijk te begrijpen voor haar nabestaanden, meldt hun advocaat. Rechtbankverslaggever Marieke de Witte gaf na afloop een analyse van de uitspraak.

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Slachtofferadvocaat Sébas Diekstra, die de ouders van Tamar bijstaat, over de uitspraak: „Dit is voor de familie een bittere en moeilijk te bevatten uitspraak”, zegt Diekstra. Het Openbaar Ministerie, dat acht weken cel had geëist tegen de uit Duitsland afkomstige Jamal T. (33), laat weten het vonnis te gaan bestuderen.

De familie stelt op basis van verschillende deskundigen dat het slachtoffer, Tamar, na de aanrijding is verplaatst. Diekstra zegt dat het lichaam „naar het oordeel van de familie alleen na de aanrijding in de berm kan zijn neergelegd”. Dat gebeurde in de zomer van 2020 op de provinciale weg Waterlandse Zeedijk tussen Marken en Monnickendam, ter hoogte van Zuiderwoude. Tamar was toen van huis weggelopen. Binnen enkele dagen kwamen tientallen tips bij de politie binnen.

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Familie verliet rechtszaal al tijdens de uitspraak

Volgens de rechtbank zijn er „geen aanknopingspunten voor het scenario dat de automobilist is uitgestapt en het lichaam van het meisje heeft verplaatst”. Daarvoor had T. geen tijd. Dit concludeert de rechtbank op basis van de reistijd. De auto van T. is geregistreerd door een draad in het wegdek en een camera in Marken. Het OM heeft twee weken de tijd om hoger beroep aan te tekenen, iets waar de familie van Tamar op hoopt.

Telegraaf-verslaggever Marieke de Witte was bij de uitspraak in de zaak Tamar aanwezig. Zij zag de familie nog tijdens het voorlezen de rechtszaal verlaten. De Witte: „Ze zijn ontzettend geëmotioneerd, boos, verdrietig, verbijsterd. ‘Dat dit onze rechtsstaat is’, zeiden ze na afloop.”

‘Bittere pil voor de familie van Tamar’

De rechter had een duidelijke, uitgebreide uitleg bij de uitspraak. De Witte: „Een bittere pil voor de familie en dat is nog een understatement. Dit is verschrikkelijk voor ze en raakt hen zo hard.” Veel mensen zullen de uitspraak na het doodrijden van een tiener niet snappen, ziet De Witte ook. „Voor je gevoel is dit niet te verkroppen. Juridisch valt het te onderbouwen en uit te leggen. Maar leg het maar eens uit aan iemand die zijn kind is verloren.”

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Geschreven door Erik Jonk Na vwo en een niet voltooide hbo-opleiding, leerde Erik (1968) de journalistiek - regionaal en bij een persbureau - in de praktijk. Aan Metro is Erik Jonk nu al ruim 20 jaar verbonden. Voor Metronieuws.nl ligt zijn hart - hij was namens Metro jurylid voor de Musical Awards - bij entertainment en persoonlijke verhalen. Hij is onder meer verantwoordelijk voor tv-rubriek Blik op de Buis, filmrecensies en het tweewekelijkse Jong & Ondernemend.





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