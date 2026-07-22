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Nieuw onderzoek: vooral grote steden kregen minder bezoekers in de eerste helft van 2025

In de eerste helft van 2026 zijn de Nederlandse winkelstraten minder druk bezocht dan het jaar ervoor. Dat kwam onder meer door de hittegolven waaronder ons land gebukt ging. Shoppers willen tijdens extreme weersomstandigheden liever hun tijd op een andere manier besteden. Die conclusie trekt onderzoeksbureau RMC.

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Het weer: het houdt ons het hele jaar al bezig. Van flinke sneeuwbuien tot plenzende regen en deze zomer hittegolven die ons plagen. De natuurelementen hebben niet alleen invloed op onze gemoedstoestand, maar ook op ons winkelgedrag. Nederlandse winkelstraten zijn namelijk minder druk bezocht dan een jaar eerder.

Slechts één positieve uitschieter

Het aantal bezoekers van winkelstraten daalde in het hele land met 2,1 procent. Met name juni was flink rustiger dan een jaar ervoor. Er waren zo’n 6 procent minder bezoekers dan een jaar ervoor. Dit jaar was er alleen in april een positieve uitschieter te merken. In die maand kwamen er 1 procent meer bezoekers dan in dezelfde periode een jaar eerder.

Volgens onderzoekers heeft dat voor een groot deel te maken met de weersomstandigheden van dit jaar. Waar het in het tweede kwartaal van 2025 aanhoudend mooi voorjaarsweer was, viel er in diezelfde periode in 2026 meer neerslag. Daarna volgde er in juni een hittegolf. Het zorgde er allemaal voor dat winkelliefhebbers een bezoek aan de winkelstraat links lieten liggen, en hun tijd liever op een andere manier besteedden.

Met name in grote steden zijn er minder bezoekers

Met name grote en middelgrote steden zagen het aantal passanten dalen, met zo’n 2,2 procent. Bij kleinere steden daalde het aantal passanten minder hard: er waren slechts 0,7 procent minder bezoekers. Die data werd gemeten via sensoren in winkelstraten en winkelcentra.

Dat winkelstraten minder druk bezocht werden, hoeft niet als een verrassing te komen. Eerder meldde Metro al dat Nederlanders juist meer uitgeven ten opzichte van een jaar eerder, maar dan vooral online.

Fysieke winkel blijft geliefd bij consumenten

Deze winkels zagen hun omzet met bijna 4 procent stijgen ten opzichte van een jaar eerder. Vooral winkels die helemaal online opereren, deden het goed met een plus van 6,9 procent. Winkels die naast hun fysieke vestiging óók online verkopen, liepen online juist een klein beetje terug.

Ondanks dat online shoppen een flinke stijging doormaakte, vinden mensen het dus nog steeds fijn om een fysieke winkel te bezoeken als dat mogelijk is.

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Tweedehandswinkels in trek

Met name tweedehandswinkels doen het goed in het straatbeeld. Waar Nederland twaalf jaar geleden 516 tweedehandswinkels telde, zijn dat er nu 723. En die trend lijkt nog lang niet voorbij.

„De consument kijkt anders naar kleding”, zegt Roel Beumer van brancheorganisatie Kringloop Nederland. „Vintage is enorm populair en tweedehands wordt steeds meer gezien als volwaardig alternatief voor nieuw.”

Daarnaast kan tweedehands shoppen ook nog eens goedkoper uitpakken. En dat is goed nieuws, want zoveel geld geven we jaarlijks uit aan kleding, meldde Metro.

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Geschreven door Kamiel Visser Kamiel heeft Journalistiek gestudeerd en houdt zich voor Metro bezig met schrijven in de breedste zin van het woord: van flitsende nieuwsberichten tot diepgravende achtergrondverhalen. Een rode draad in zijn werk zijn digitale cultuur, sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen, geschiedenis en minderheidsgroepen. Het liefst een combinatie van meerdere. Altijd met een vlotte pen, vaak met een serieuze toon, en waar het kan met een tikje humor.

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