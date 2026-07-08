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Vereniging Eigen Huis waarschuwt: slimme deurbel geeft vals gevoel van veiligheid, dit kan echt helpen tegen inbraken

Vereniging Eigen Huis waarschuwt dat veel Nederlanders hun woning tijdens de zomervakantie veiliger inschatten dan die werkelijk is. Twee derde vertrouwt op slimme beveiliging, terwijl juist schijnveiligheid het risico op inbraak kan vergroten.

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Volgens cijfers van Vereniging Eigen Huis gaat 94 procent van de huiseigenaren met een vertrouwd gevoel op vakantie.

Waarom slimme deurbellen volgens Vereniging Eigen Huis niet genoeg zijn

Volgens Vereniging Eigen Huis kan slimme beveiliging een gevoel van controle en veiligheid geven dat niet altijd terecht is. Sterker nog: automatische verlichting die elke avond hetzelfde patroon volgt of een zichtbare camera zonder aanvullende maatregelen, kan zelfs verraden dat bewoners langere tijd weg zijn.

„Een slimme deurbel of camera kan handig zijn, maar is geen wondermiddel”, zegt John Kersemakers, bouwkundig specialist bij Vereniging Eigen Huis. „Je huis wordt niet veiliger doordat je het op afstand kunt bekijken. Goede inbraakwerende sloten, buitenverlichting, wisselende binnenverlichting, een opgeruimde brievenbus en buren die weten dat je weg bent blijven minstens zo belangrijk.”

Welke maatregelen houden inbrekers wél buiten?

Volgens Vereniging Eigen Huis is het zaak om voorzorgsmaatregelen buiten het huis te nemen. Inbrekers zouden er volgens hen een hekel aan hebben om lang bezig te zijn. Ze willen het liefst binnen enkele minuten binnen zijn en niet gezien worden. Denk er daarom bijvoorbeeld eens aan om verlichting met een bewegingssensor te installeren.

Kersemakers: „Een inbreker heeft er een hekel aan als hij lang werk heeft, in het licht staat en als hij lawaai moet maken.” Ook kan het helpen als buren af en toe hun auto op de oprit parkeren. Het is ook aan te raden om vakantiefoto’s pas na terugkomst te delen op social media.

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Zomer zorgt voor gemiddeld 16 procent meer woninginbraken

In de zomerperiode neemt landelijk het aantal woninginbraken met 16 procent toe, blijkt uit data van de Interpolis Inbraakbarometer. De afgelopen jaren schommelde de toename van inbraken in de zomerperiode tussen 5 en 24 procent, vergeleken met dezelfde periode voor de zomer. Gemiddeld lag het aantal inbraken in Nederland in deze periode op 65 per dag, zegt het Politiekeurmerk Veilig Wonen.

Er zijn ook regionale verschillen op te merken. Zo springt Utrecht er de afgelopen jaren bovenuit, met gemiddeld 40 procent meer inbraken per dag in de zomer.

Niet alle huiseigenaren op vakantie

Overigens gaan lang niet alle huiseigenaren op vakantie. Metro meldde eerder dit jaar al dat 1 op de 8 een vakantie laat gaan vanwege hoge energieprijzen. Ook het vakantiegeld krijgt dit jaar vaak een andere bestemming. 13 procent van de ondervraagden gebruikt dat geld om hun woning te verduurzamen, in plaats van het uit te geven aan een vakantie.

Vooral jongvolwassenen maken zich zorgen over hun energierekening. In die groep blijft 21 procent dit jaar bewust thuis. Een vijfde van de ondervraagden onder de 30 jaar zegt bovendien (een deel van) hun vakantiegeld te steken in energiebesparende maatregelen.

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Geschreven door Kamiel Visser Kamiel heeft Journalistiek gestudeerd en houdt zich voor Metro bezig met schrijven in de breedste zin van het woord: van flitsende nieuwsberichten tot diepgravende achtergrondverhalen. Een rode draad in zijn werk zijn digitale cultuur, sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen, geschiedenis en minderheidsgroepen. Het liefst een combinatie van meerdere. Altijd met een vlotte pen, vaak met een serieuze toon, en waar het kan met een tikje humor.

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