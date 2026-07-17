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Eerste helft van de zomer breekt warmterecord: ook uitzonderlijk zonnig en droog

Het zal je misschien niet verrassen, maar de eerste helft van de meteorologische zomer is de warmste ooit gemeten in Nederland. Van 1 juni tot en met 16 juli kwam de gemiddelde temperatuur in De Bilt uit op 19,5 graden, waarmee het oude record uit 1976 is verbroken. Ook scheen de zon opvallend vaak en was het veel droger dan normaal.

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Normaal ligt de gemiddelde temperatuur in deze periode op 16,9 graden. Dit jaar kwam het gemiddelde uit op 19,5 graden. Daarmee is het vorige record van 19,4 graden uit 1976 nipt verbeterd.

Juni op een na warmste junimaand ooit

Juni was al de op een na warmste junimaand ooit gemeten. Ook juli verloopt tot nu toe veel warmer dan gebruikelijk, met een gemiddelde temperatuur van ruim 20 graden in de eerste helft van de maand.

In De Bilt werden tot nu toe 36 warme dagen (20 graden of meer) geteld. Daarnaast waren er 22 zomerse dagen van minstens 25 graden en vijf tropische dagen waarop de temperatuur boven de 30 graden uitkwam.

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Hittegolf zorgde voor records

Na een relatief koele start van juni sloeg het weer volledig om. Eind juni kreeg Nederland te maken met uitzonderlijke hitte, waarbij meerdere warmterecords sneuvelden. Op 26 juni werd het in De Bilt 36,8 graden, de warmste junidag ooit gemeten. In het Limburgse Ell liep de temperatuur zelfs op tot 39,4 graden, een nationaal record voor de maand juni.

Ook de nachten waren uitzonderlijk warm. In De Bilt werden voor het eerst ooit drie tropennachten op rij gemeten. De officiële hittegolf duurde daar twaalf dagen, een record voor juni.

Veel zon, weinig regen

Niet alleen de temperatuur viel op. De zon scheen tussen 1 juni en 16 juli maar liefst 410 uur, tegenover een gemiddelde van 327 uur. Daarmee behoort deze zomerhelft tot de zonnigste ooit. Vooral in Zeeland liet de zon zich vaak zien, met lokaal 450 tot 460 zonuren. In het noordoosten was het iets minder zonnig.

Hoewel juni nog relatief nat verliep, is juli tot nu toe vrijwel kurkdroog. Gemiddeld viel deze maand slechts 4 millimeter neerslag, waardoor de droogte steeds groter wordt. Over de hele zomer gemeten viel gemiddeld 86 millimeter regen, minder dan gebruikelijk. Vooral in het noordwesten en zuidwesten van Nederland viel weinig neerslag, terwijl het noordoosten juist een stuk natter was.

Nog meer tropische dagen op komst?

In het Limburgse Ell werden deze zomer al 16 tropische dagen geregistreerd. Inclusief de vier tropische dagen in mei staat de teller daar inmiddels op twintig. Met nog ruim anderhalve maand zomer te gaan, komt het landelijke jaarrecord van 26 tropische dagen, gemeten in Maastricht in 1947, steeds dichterbij.

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Geschreven door Cassandra Oostrom Cassandra heeft Journalistiek gestudeerd en spendeert graag tijd aan het lezen van andermans schrijfwerk, van fictie tot autobiografieën. Daarnaast is ze altijd al geïnteresseerd geweest in de wereld en maatschappelijke onderwerpen. Die twee passies combineert ze graag met haar liefde voor reizen.

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