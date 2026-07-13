Eerste concertzaal in ons land stelt menstruatieproducten gratis beschikbaar: ‘Net zo normaal als wc-papier’
Bezoekers van AFAS Live kunnen voortaan gratis menstruatieproducten gebruiken tijdens concerten en evenementen. De Amsterdamse concertzaal behoort daarmee tot de eerste grote evenementenlocaties in Nederland die deze voorziening standaard aanbiedt.
Een avond uit zou volgens de initiatiefnemers niet verpest moeten worden door zorgen over een menstruatie. Toch voelt de helft van de vrouwen zich weleens ongemakkelijk tijdens een groot evenement vanwege hun menstruatie, blijkt uit onderzoek van Libresse.
Daarom slaan Libresse, AFAS Live en Tork de handen ineen. De komende twee jaar zijn menstruatieproducten gratis verkrijgbaar in alle dames- en toegankelijke toiletten van de concertzaal. Hiervoor zijn speciale dispensers geplaatst, zodat bezoekers het hele jaar eenvoudig toegang hebben tot de producten.
Ook make-over voor toiletten
Naast de gratis producten krijgen de toiletgroepen op de begane grond en eerste verdieping een nieuwe inrichting in de herkenbare stijl van Libresse. Volgens de initiatiefnemers moet dat zorgen voor een prettige en toegankelijke omgeving voor bezoekers.
De samenwerking volgt op de introductie van de zogeheten Refresh Spot van Libresse tijdens Pinkpop, waar bezoekers vorig jaar voor het eerst gratis menstruatieproducten konden gebruiken. Ook dit jaar is het merk weer aanwezig op het festival.
‘Net zo normaal als toiletpapier’
Volgens Libresse zou een menstruatie geen belemmering mogen zijn om van een concert of evenement te genieten. Ook Tork, dat de dispensers levert, ziet gratis menstruatieproducten als een logische basisvoorziening. Volgens het bedrijf horen die net als zeep en toiletpapier standaard aanwezig te zijn in openbare toiletten.
AFAS Live zegt de afgelopen jaren steeds meer te investeren in voorzieningen die het comfort van bezoekers vergroten. Door menstruatieproducten gratis beschikbaar te stellen, wil de concertzaal drempels wegnemen en ervoor zorgen dat bezoekers zorgeloos van een avond uit kunnen genieten.
Met de samenwerking hopen Libresse, AFAS Live en Tork dat meer organisaties gratis menstruatieproducten gaan aanbieden en dat dit uiteindelijk net zo vanzelfsprekend wordt als andere sanitaire voorzieningen.
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