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Eerste concertzaal in ons land stelt menstruatieproducten gratis beschikbaar: ‘Net zo normaal als wc-papier’

Bezoekers van AFAS Live kunnen voortaan gratis menstruatieproducten gebruiken tijdens concerten en evenementen. De Amsterdamse concertzaal behoort daarmee tot de eerste grote evenementenlocaties in Nederland die deze voorziening standaard aanbiedt.

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Een avond uit zou volgens de initiatiefnemers niet verpest moeten worden door zorgen over een menstruatie. Toch voelt de helft van de vrouwen zich weleens ongemakkelijk tijdens een groot evenement vanwege hun menstruatie, blijkt uit onderzoek van Libresse.

Daarom slaan Libresse, AFAS Live en Tork de handen ineen. De komende twee jaar zijn menstruatieproducten gratis verkrijgbaar in alle dames- en toegankelijke toiletten van de concertzaal. Hiervoor zijn speciale dispensers geplaatst, zodat bezoekers het hele jaar eenvoudig toegang hebben tot de producten.

Ook make-over voor toiletten

Naast de gratis producten krijgen de toiletgroepen op de begane grond en eerste verdieping een nieuwe inrichting in de herkenbare stijl van Libresse. Volgens de initiatiefnemers moet dat zorgen voor een prettige en toegankelijke omgeving voor bezoekers.

De samenwerking volgt op de introductie van de zogeheten Refresh Spot van Libresse tijdens Pinkpop, waar bezoekers vorig jaar voor het eerst gratis menstruatieproducten konden gebruiken. Ook dit jaar is het merk weer aanwezig op het festival.

👇 Menstruatie nog steeds een taboe in Nederland Als je het woord ‘menstruatie’ leest, wat denk je dan? Veel jongens (en mannen) in ons land hebben daar een ‘vieze’ associatie bij en geven aan dat ze de toestand vies, beschamend en soms zelfs walgelijk vinden. Daar deed Plan International onderzoek naar en schreef Metro een artikel over. De resultaten over diepgewortelde taboes en schaamte rondom menstruatie zijn pijnlijk. Een bloedeerlijk onderzoek over de menstruatieschaamte.

‘Net zo normaal als toiletpapier’

Volgens Libresse zou een menstruatie geen belemmering mogen zijn om van een concert of evenement te genieten. Ook Tork, dat de dispensers levert, ziet gratis menstruatieproducten als een logische basisvoorziening. Volgens het bedrijf horen die net als zeep en toiletpapier standaard aanwezig te zijn in openbare toiletten.

AFAS Live zegt de afgelopen jaren steeds meer te investeren in voorzieningen die het comfort van bezoekers vergroten. Door menstruatieproducten gratis beschikbaar te stellen, wil de concertzaal drempels wegnemen en ervoor zorgen dat bezoekers zorgeloos van een avond uit kunnen genieten.

Met de samenwerking hopen Libresse, AFAS Live en Tork dat meer organisaties gratis menstruatieproducten gaan aanbieden en dat dit uiteindelijk net zo vanzelfsprekend wordt als andere sanitaire voorzieningen.

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Geschreven door Cassandra Oostrom Cassandra heeft Journalistiek gestudeerd en spendeert graag tijd aan het lezen van andermans schrijfwerk, van fictie tot autobiografieën. Daarnaast is ze altijd al geïnteresseerd geweest in de wereld en maatschappelijke onderwerpen. Die twee passies combineert ze graag met haar liefde voor reizen.

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