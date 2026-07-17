Redactie
Redactie Binnenland 17 jul 2026
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Twee doden na verkeersongeluk in het Groningse Den Ham

DEN HAM - Bij een verkeersongeval op de N983 bij het Groningse Den Ham zijn meerdere mensen ernstig gewond geraakt. Een personenauto kwam door nog onbekende oorzaak tegen een boom terecht. PERSBUREAU METER / ANP
ANP / ANP / Patrick Wind

Bij een verkeersongeval dat donderdagavond in het Groningse Den Ham plaatsvond, zijn twee mensen overleden. Dat meldt de politie vrijdagochtend. Het gaat om twee mannen uit Groningen van 25 en 30 jaar.

Om iets voor middernacht kreeg de politie een melding van het ongeval bij Den Ham, dat onderdeel is van de gemeente Westerkwartier. Op de N983 botste de auto waarin de slachtoffers zaten tegen een boom, waarna het voertuig in brand vloog. Hoe de auto tegen de boom terechtkwam, is niet bekend.

Hulpverlening heeft niet gebaat en de mannen overleden ter plekke, meldt een woordvoerder van de politie.

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ANP

Redactie
Geschreven door Redactie

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