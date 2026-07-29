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Verdachte dodelijke aanrijding Vogelwaarde ging vaker in de fout

De 20-jarige verdachte van het dodelijke ongeval op 11 juni in het Zeeuwse Vogelwaarde beging eerder al „meerdere malen grove verkeersovertredingen”. Volgens de rechtbank ging de man, die is geboren in Litouwen, „keer op keer” in de fout en bracht hij daarbij andere verkeersdeelnemers in gevaar. De verdachte heeft „kennelijk weinig zelfinzicht” in zijn rijgedrag, staat in een woensdag gepubliceerd verslag van de raadkamer van de rechtbank.

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Op de dag van het ongeluk reed de man in een auto waarvan de stuurbekrachtiging niet naar behoren werkte. Daarvoor brandde een waarschuwingslampje. Toch stapte hij volgens de rechtbank in die auto en reed hij met hoge snelheid door de bocht waar hij van de weg raakte.

De man raakte met de auto een groep van veertien schoolkinderen en hun twee begeleiders. Drie kinderen en een volwassene kwamen daarbij om het leven en meerdere kinderen raakten gewond.

„Onverantwoord rijgedrag”

Volgens de rechter heeft de verdachte als beginnend bestuurder „in een kort tijdsbestek onverantwoord rijgedrag” vertoond. Hij heeft niet alleen diverse boetes gehad, maar op zijn telefoon zijn ook filmpjes aangetroffen waarop te zien is dat hij met hoge snelheid rijdt en zichzelf en de snelheidsmeter filmt. Van 4 juni tot en met de dag van het ongeluk werden op twintig verschillende plekken snelheidsovertredingen met de auto van de verdachte geregistreerd.

De rechter spreekt van „een mentaliteit waarin weinig ruimte is voor de veiligheid en de fysieke integriteit van andere weggebruikers”. Bovendien zou de verdachte de eigen rijvaardigheid overschatten. Dinsdag werd bekend dat de man zestig dagen langer vast blijft zitten. Volgens de rechter is de kans dat de verdachte opnieuw in de fout zou gaan groot. „Dat het rijbewijs van verdachte is ingenomen en hij enorm is geschrokken van het ongeluk maakt dit niet anders.”

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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