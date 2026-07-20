Redactie
Redactie Binnenland 20 jul 2026
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Twee mensen omgekomen bij auto-ongeluk in Dirksland, Zuid-Holland

HARDERWIJK - Een ambulance vertrekt bij een spoedeisende hulp. ANP KOEN VAN WEEL
ANP / ANP / Koen van Weel

Twee mannen zijn in de nacht van zondag op maandag om het leven gekomen bij „een zwaar enkelzijdig ongeval” op de Westdijk in Dirksland. Dat maakte de politie bekend op X. Het gaat om een 33-jarige man uit Middelharnis en een 18-jarige man uit Herkingen, bevestigt de politie na berichtgeving door Rijnmond. De oudste was de bestuurder van de auto, de ander de bijrijder.

De politie gaat ervan uit dat in het voertuig drie personen zaten. Één persoon is naar het ziekenhuis gebracht. Over de toestand van deze persoon is verder niets bekendgemaakt. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeluk.

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ANP

Redactie
Geschreven door Redactie

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